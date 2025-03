Verona, sondaggio del Milan per Diego Coppola. Costa 10 milioni

vedi letture

Diego Coppola è la prossima plusvalenza dell'Hellas Verona? Il difensore centrale, nazionale under 21, è uno dei migliori di questa stagione per gli scaligeri, nonostante i tantissimi gol presi dovuti a un atteggiamento tutt'altro che sparagnino infuso dal tecnico Zanetti. Al top nella classifica dei duelli aerei vinti, ha attirato su di sé, oramai da tempo, l'interesse della Juventus.

Piace moltissimo a Thiago Motta anche se un suo eventuale acquisto è legato a doppio filo alla qualificazione in Champions League, più che mai in bilico dopo la sconfitta per 0-4 contro l'Atalanta. Il tecnico rimarrebbe solo in caso di quarto posto, avendo un'altra possibilità dopo una stagione che ha vissuto momenti altalenanti, per usare un eufemismo.

Nelle ultime settimane c'è stato anche un sondaggio del Milan. La valutazione è sempre quella, intorno ai 10 milioni di euro - bonus compresi - per chi rappresenterebbe una plusvalenza piena, essendo cresciuto nel vivaio del Verona. Nato a fine dicembre del 2003, ha appena compiuto 21 anni e in questa stagione ha raccolto 25 presenze, con una rete. Importantissimo nella scorsa annata con una rete fondamentale all'Udinese nell'1-0 del 20 aprile 2024, vittoria che ha lanciato i gialloblù verso la permanenza in Serie A per un altro anno.