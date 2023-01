Vice Maignan, difficile anticipare l'operazione Sportiello a gennaio

MilanNews.it

Il ruolo del portiere è uno dei più chiacchierata in casa rossonera. Con l'infortunio di Mike Maignan che si sta protraendo più del previsto e per il quale ancora non si vede con esattezza l'uscita dal tunnel, i rossoneri si sono assicurati il colombiano Vasquez e hanno mandato Jungdal in prestito agli austriaci dell'Altach. Per Sportiello, profilo preferito come vice Maignan e già sicuro di approdare in rossonero a partire da luglio, la pista che lo potrebbe portare alla corte di Pioli già questo gennaio pare essere difficile: l'Atalanta spara alto, circa 4-5 milioni, perchè dovrebbe avere il tempo di trovare un sostituto. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.