Il Milan rafforza la sua presenza in Cina con l'apertura di un nuovo ufficio e il lancio di "AC Milan Academy"

Il Milan rafforza ulteriormente la sua presenza nel mercato cinese attraverso l'apertura di una nuova sede a Shanghai e la firma di una nuova partnership con PacificPine Sports, accademia sportiva leader nell'avviamento allo sport in Cina, che porterà l'AC Milan Academy nel paese.

Il Milan è presente nel mercato cinese fin dall'apertura della primissima sede internazionale a Pechino nel 2017 che ha fornito una presenza fisica fondamentale per l'attenzione verso i partner locali, la ricerca di nuove opportunità e la produzione di contenuti per le piattaforme social del Milan in Cina. La nuova sede che ha aperto a Shanghai è una risorsa chiave per il Club per sviluppare ulteriormente la strategia commerciale e di comunicazione in Cina e rispondere alle esigenze di un mercato sempre più consapevole della propria rilevanza a livello globale.

Il Club ha cominciato anche a investire nella prossima generazione di tifosi e calciatori in Cina attraverso una partnership a lungo termine con PacificPine Sports, accademia leader nell'avviamento allo sport. La nuova collaborazione prenderà ufficialmente il via nella città di Shenzhen - moderna metropoli nel sud-est della Cina - dove verrà aperta la prima AC Milan Academy alla quale seguiranno altre Academy e centri sportivi in altre località della Cina continentale.

Il progetto formativo coinvolgerà attivamente il target under 18, con un focus specifico sul movimento di base (fasce di età comprese tra i 5 e i 12 anni) e giocherà un ruolo centrale nella formazione delle nuove generazioni. Passione, eccellenza, raffinatezza e lavoro di squadra sono i valori fondanti del progetto che mira a promuovere il benessere generale dei giovani atleti valorizzandone le capacità tecniche, tattiche e fisiche.

AC Milan Chief Revenue Officer Casper Stylsvig ha detto: "Siamo un Club realmente globale, con oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo. Abbiamo una chiara strategia internazionale e la Cina è sicuramente uno dei nostri mercati chiave. Il nostro nuovo ufficio in Cina ci consentirà di essere ancora più vicini alla nostra enorme fanbase cinese e aprirà altre fantastiche opportunità per il Club e i suoi partner locali".

Parlando della partnership con PacificPine Sports ha aggiunto: "AC Milan Academy è sinonimo di eccellenza e innovazione che si rivolge alle nuove generazioni. Attraverso la nostra esperienza e l'expertise di PacificPine, avremo l'opportunità di aumentare la nostra presenza nel mercato cinese anche a livello locale proponendo un programma sportivo in grado di veicolare i valori dello sport ai più giovani".

Strategia in Cina

L'apertura di una nuova sede in Cina e la nuova partnership con PacificPine Sports riflettono la crescente popolarità del brand AC Milan nel mercato cinese, come recentemente dimostrato da uno studio condotto da YouGov, una delle principali società internazionali di ricerche di mercato, che ha svelato che il Milan è la squadra di calcio italiana più popolare in Cina. Dietro la crescente popolarità del brand AC Milan nel mercato cinese c'è una strategia capillare basata sulla presenza fisica e digitale per aumentare la visibilità.

Presenza fisica

Oltre a una sede operativa, il Milan può contare su una serie di fan club locali, che organizzano eventi a livello locale e nazionale, una risorsa preziosa sia dal punto del fan engagement che dell'attivazione dei partner. Negli ultimi anni, la prima squadra maschile e le leggende rossonere sono state spesso in Cina per giocare numerose partite.

Presenza digitale

Il Milan è attivo su sette piattaforme social: Weibo, WeChat Official Account, WeChat Channels Account, Toutiao, Douyin, Dongqiudi e Oasis per le quali il Club produce contenuti coinvolgenti adatti alle esigenze del pubblico in ogni piattaforma. Il numero totale di fan su queste piattaforme supera i 3,8 milioni. Nel 2020, a seguito della pandemia, il Milan ha lanciato il China Digital Summer Tour, un'innovativa esperienza digitale creata per tutti i tifosi rossoneri in Cina che ha vinto numerosi riconoscimenti di settore.