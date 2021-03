Nuova partnership: il Milan e Therabody insieme per il benessere dei giocatori

AC Milan e Therabody, azienda leader nel tech wellness, annunciano una nuova partnership globale a lungo termine che vede Therabody diventare Official Recovery Partner della Prima Squadra Maschile e Femminile. Da sempre il Milan presta particolare attenzione all'integrità psicofisica dei propri giocatori e applica un approccio sistemico per migliorarne la salute e il benessere con l'obiettivo di massimizzare i risultati sul campo. La nuova partnership prevede l'integrazione dei dispositivi e della ricerca di Therabody nei protocolli di allenamento e recupero pre e post partita per supportare le prestazioni dei rossoneri e ottimizzarne la salute generale.

Therabody ha creato Theragun®, il primo dispositivo portatile al mondo per la terapia percussiva che viene utilizzato per accelerare il recupero, aiutare a prevenire gli infortuni e migliorare le prestazioni atletiche. Dal suo lancio nel 2016, l'azienda si è evoluta da Theragun in Therabody, creando un intero ecosistema di contenuti, prodotti e servizi per il benessere ad elevati standard di efficacia.

Therabody, nuovo Official Recovery Partner di AC Milan, fornirà ai rossoneri i dispositivi Theragun che possono essere utilizzati in allenamento o durante gli spostamenti tra le partite. Inoltre, i giocatori, gli allenatori e lo staff medico avranno accesso alla rete di esperti di salute e fitness della Therabody University, il braccio di educazione professionale di Therabody, che grazie alla ricerca scientifica, offre tecniche e risorse per il benessere.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan ha commentato: "Siamo felici di accogliere Therabody nella nostra famiglia di global partner. Siamo un Club moderno ed innovativo, già all’avanguardia in materia di gestione del benessere dei nostri calciatori ai più alti livelli".

"Tuttavia, siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare le nostre prestazioni sia dentro che fuori dal campo - ha aggiunto Stylsvig - ed è per questo che siamo particolarmente orgogliosi di stringere questa partnership con Therabody, un'azienda riconosciuta a livello internazionale come leader nel self-care e nel tech wellness - e di poter utilizzare i loro prodotti migliori a supporto della salute dei nostri giocatori e giocatrici".

Il Dr. Jason Wersland, Fondatore e Chief Wellness Officer di Therabody, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di affiancare il Milan nell’attenzione al benessere dei giocatori. Il Club sta facendo prestazioni incredibili sul campo e sono onorato di poter sviluppare protocolli di riscaldamento e recupero personalizzati ed efficaci per la squadra. Sono impaziente di vedere sia la prima squadra maschile che quella femminile alzare ancora l’asticella delle loro prestazioni".