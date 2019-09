UFFICIALE: Piquadro ancora partner di AC Milan

AC Milan e Piquadro annunciano il rinnovo della partnership per la stagione calcistica 2019/20. Il marchio italiano di accessori di pelletteria tech-design per business traveller si riconferma Luggage Partner di AC Milan fornendo alla squadra un esclusivo set da viaggio nei colori del Club.

Con questo accordo Piquadro rafforza ulteriormente il suo legame con il mondo dello sport. Da quest’anno è infatti partner della scuderia di Formula 1 Aston Martin Red Bull Racing e pochi giorni fa ha annunciato il suo ingresso nel mondo del calcio russo come Luggage Partner della squadra del CSKA MOSCA.

Il set da viaggio Piquadro selezionato da AC Milan per completare la divisa ufficiale si compone di zaino, trolley e necessaire della linea Coleos, realizzata in tessuto tecnico e pelle, personalizzata per la squadra.

Lo zaino Coleos è il prodotto che meglio incarna la filosofia tech-design di Piquadro poiché racchiude nelle sue linee originali e inconfondibili un’incredibile serie di tasche e scomparti, ognuno con una sua precisa funzione: per notebook, per iPad, per ombrello o bottiglia, per cavi e per molto altro. C’è perfino una tasca a rete nascosta che può essere utilizzata per trainers o casco mentre la fascia di aggancio al trolley è l’utilissimo dettaglio del quale i frequent traveller conoscono bene l’utilità. Il trolley ripropone il design dello zaino, ormai diventato un’icona delle collezioni Piquadro e, grazie ai suoi spallacci estraibili, include anche la portabilità a zaino tra le svariate funzionalità.

“Siamo entusiasti di essere partner di AC Milan perché è un Club amatissimo dai suoi tifosi e stimato da tutto il resto del calcio mondiale, una squadra che, attraverso una storia di grandissimi successi, identifica un modello di performance e sfida in tutto e per tutto coerente con i valori del nostro marchio” dichiara Marco Palmieri, fondatore e Presidente di Piquadro. “Anche noi di Piquadro ci sentiamo una squadra e questo progetto rappresenta una splendida occasione per raccontare la passione con cui promuoviamo l’eccellenza italiana nel mondo”.

PIQUADRO - Piquadro è un marchio italiano di prodotti tech-design per business traveller. I tre valori che ispirano il marchio - design, funzionalità e innovazio­ne tecnologica - si fondono nei prodotti Piquadro con il sapore della lavorazione ar­tigianale italiana, la qualità dei pellami pregiati e la cura per il dettaglio. In ogni collezione Piquadro propone un’ampia gamma di borse, valigie e piccoli accessori in cui l’originalità e l’e­leganza dello stile italiano si uniscono ad una studiata praticità e affidabilità al servizio del lavoro, del viaggio e dei ritmi intensi della vita contemporanea. L’anima del marchio - Tech Inside - si trova die­tro al design di ciascun prodotto. Qualità e tecnologia, perfettamente combinati nei prodotti Piquadro, permettono la realizzazione di accessori capaci di unire l’estetica alla performance intesa come comfort nell’utilizzo, ottimizzazione degli spazi e protezione del contenuto. Ogni articolo è pensato per chi si sposta portando sempre con sé dispositivi tecnologici come computer portatili, tablet e cellulari. La tecnologia è un valore che fa davvero la differenza nei prodotti Piquadro anche se non è mai ostentata, anzi è sapientemente ce­lata e solo l’uso quotidiano permette di scoprirla. I pellami, esclusivamente italiani, provengono prevalentemente dal distretto conciario toscano, la cui antica tradizione ne fa il più noto e prestigioso a livello mondiale. Abbinati a tessuti tecnologici di ultima generazione, danno origine a prodotti dall’estetica riconoscibile ed essenziale in colori classici e tinte inedite.

La sede di Piquadro si trova a Gaggio Monta­no, a metà strada tra Firenze e Bologna. È qui, nell’avveniristico stabilimento sulle colline dell’Appennino Tosco-emiliano, che vengono condotte tutte le fasi di progettazione, produzione, acquisto, controllo qualità, logistica, marketing, comunicazione e distribuzione.

Il marchio Piquadro è di proprietà del Gruppo omonimo quotato dal 2007 alla Borsa Italiana e operante nel settore della pelletteria anche attraverso i marchi The Bridge e Lancel. Capisaldi per i tre brand sono la cura per i dettagli e la qualità della lavorazione e dei pellami ma, mentre il prodotto Piquadro si distingue per un design innovativo e un contenuto tecnologico, quello The Bridge esalta il sapore vintage della lavorazione artigianale toscana e infine le collezioni Lancel incarnano l’allure parigina di una maison fondata nel 1876. La rete distributiva si estende su oltre 50 paesi nel mondo e conta su 181 punti vendita che includono 99 boutique a insegna Piquadro (63 in Italia e 36 all’estero di cui 56 DOS-directly operated stores e 43 in franchising), 13 boutique a insegna The Bridge (12 in Italia e 1 all’estero di cui 9 DOS-directly operated stores e 4 in franchising) e 69 boutique a insegna Lancel (58 in Francia e 11 all’estero di cui 63 DOS-directly operated stores e 6 in franchising). Il fatturato consolidato del Gruppo, relativo all’esercizio 2018/2019 chiuso al 31 marzo 2019, è pari a 147,5 milioni di Euro e l’utile netto consolidato è pari a circa 34,48 milioni di Euro.