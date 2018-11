MILANELLO REPORT - Attenzione alla tattica, difensiva e di squadra

Questa mattina, a Milanello, si è svolto il secondo allenamento della settimana in preparazione del match di domenica alle 18.00 che vedrà il Milan affrontare in Serie A la Lazio allo stadio Olimpico.

La sessione è iniziata in palestra con il riscaldamento, sia a secco che utilizzando i macchinari. Poi, sul campo centrale, la squadra è stata divisa in due gruppi: da una parte hanno lavorato a livello tattico i difensori, concentrandosi sui movimenti della linea; dall'altra il resto della rosa è stato impegnato in un'esercitazione tecnica sul controllo del pallone e i passaggi. Dopo il gruppo si è ricompattato per effettuare degli esercizi tecnici alternati a una fase atletica, seguita da un'esercitazione tattica 11 contro 11 su campo ridotto e insieme ai portieri. Infine, spazio alla consueta partitella a campo ridotto.

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE

Per giovedì 22 il programma di Milanello prevede ancora un solo allenamento mattutino: tutti pronti alle 11.00.