MILANELLO REPORT: si prepara la sfida al Betis Siviglia

Dopo la giornata di riposo concessa da Rino Gattuso, il Milan è tornato ad allenarsi questa mattina in vista del prossimo impegno di Europa League in trasferta contro il Real Betis.

CAMPO

L'allenamento è iniziato alle 11.00 con un riscaldamento atletico diviso in due gruppi: su una metà campo hanno lavorato i difensori, sull'altra i centrocampisti e gli attaccanti con una serie di esercizi per gli arti inferiori.

La seduta è proseguita con un torello e una serie di esercitazioni sul possesso palla, alternate da un lavoro di tipo atletico. L'allenamento è infine terminato con una partitella su metà campo.

I portieri hanno svolto esercizi specifici per il ruolo agli ordini del preparatore, per poi unirsi ai compagni nel corso della partita finale.

LA VIGILIA

Per la giornata di mercoledì, i rossoneri svolgeranno la seduta di rifinitura in vista della partita contro il Real Betis a partire dalle ore 11.00. A seguire la squadra pranzerà nel centro sportivo di Milanello per poi partire nel pomeriggio alla volta di Siviglia, dove l'arrivo è previsto per le ore 18.25. Alle 19.30 si terrà la conferenza stampa di Mister Gattuso e un giocatore allo Stadio Benito Villamarin.