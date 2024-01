MN - Milanello, anche Sportiello regolarmente in gruppo. Lavoro personalizzato per Kalulu, Tomori, Thiaw e Caldara

Oltre ad Olivier Giroud e Alessandro Florenzi, anche Marco Sportiello si è allenato regolarmente in gruppo questa mattina a Milanello. Tutti e tre faranno quindi parte della lista dei convocati per la sfida di sabato sera in casa dell'Udinese. Proseguono invece il loro percorso di recupero dai rispettivi infortunati Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Malick Thiaw, i quali hanno svolto oggi un lavoro personalizzato, così come Mattia Caldara.

Il difensore francese, che è fuori ormai da diverse settimane per la lesione del tendine retto femorale sinistro, dovrebbe rientrare a marzo, mentre servirà ancora almeno un mese per rivedere in campo l'inglese e il tedesco che sono alle prese rispettivamente con una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro e con una lesione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia sinistra.