Al Nassr sconfitto, Pioli tradito dalle stelle: CR7 non segna e Duran si fa cacciare

Battuta d'arresto inaspettata per l'Al Nassr di Stefano Pioli. Cristiano Ronaldo e soci vengono infatti sconfitti per 3-2 in casa dall'Al Ettifaq, che conquista così la terza vittoria nelle ultime quattro partite.

Il tecnico italiano viene "tradito" dai suoi uomini migliori: i big non incidono (le reti sono firmate da Yahya e Al Fatil), Duran viene addirittura espulso al 92'. Per due volte in svantaggio, gli ospiti non demordono e alla fine conquistano tre punti meritati: il grande protagonista è Wijnaldum, che segna una doppietta (gol decisivo all'89'). L'Al Nassr ora è quarto, staccato dall'Al Qadisiya e molto lontano dalla vetta della classifica. Per CR7 e soci c'è il rischio concreto di terminare la stagione senza titoli.

