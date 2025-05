Brasile, la CBF rassicura: nessuna modifica o battuta di attesto per la nomina di Ancelotti

In un colpo di scena che tiene con il fiato sospeso gli appassionati, Fernando Sarney, il neo commissario straordinario della Confederazione Brasiliana di Calcio (CBF), ha rassicurato i tifosi: l'attesissimo arrivo del maestro italiano Carlo Ancelotti come commissario tecnico della nazionale maschile brasiliana procederà come previsto.

La nomina di Ancelotti, inizialmente annunciata con grande entusiasmo all'inizio di questa settimana dal presidente della CBF Ednaldo Rodrigues, aveva subito una battuta d'arresto a causa della sospensione di Rodrigues stesso decretata dal Tribunale di Giustizia di Rio de Janeiro. Ora, Sarney ha ricevuto l'incarico di traghettare la federazione verso nuove elezioni, ed è determinato a mantenere la rotta del calcio senza intoppi.

Con umiltà, Sarney, figlio dell'ex presidente brasiliano José Sarney, ha dichiarato: "Non interferirò con il contratto di Ancelotti, no. Il calcio deve andare avanti. Io sono solo una figura temporanea". Le sue franche parole sono giunte al suo insediamento, aggiungendo: "Il mio obiettivo è indire le elezioni il prima possibile. Prima mi sistemerò per un giorno o due, metterò in ordine le cose e porrò fine a queste dispute legali." Questa rassicurazione è seguita alla decisione del giudice Gabriel Zafiro di rimuovere l'attuale consiglio direttivo della CBF e affidare a Sarney il compito di organizzare nuove elezioni.