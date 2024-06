Dalla Germania: Bayern Monaco ottimista sul rinnovo di Davies, parti più vicine

In casa Bayern Monaco, secondo quanto riferisce SkySportDE, si respira un cauto ottimismo in merito alla trattativa in corso per il rinnovo di Alphonso Davies, il cui attuale contratto scade nel 2025. Le parti si stanno avvicinando ad un accordo sull'ingaggio che percepirà il terzino canadese, con il club tedesco che migliorerà a breve la proprio proposta.

Anche il Milan osserva interessato quello che sta succedendo in Baviera perchè non è un mistero che il Bayern, in caso di cessione di Davies, che piace molto al Real Madrid (anche se per ora dalla Spagna non è arrivata ancora nessun offerta ufficiale), andrebbe su Theo Hernandez. Ovviamente, se il canadese dovesse prolungare il suo contratto, la pista che porta al terzino francese del Milan salterebbe definitivamente.

