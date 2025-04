Ancelotti, scotta la panchina del Real: il club valuta l'ingresso di Solari

Carlo Ancelotti sembra destinato a lasciare il Real Madrid. Secondo quanto rivelato da Sky Sports e ripreso dal quotidiano catalano SPORT, l'allenatore italiano sta valutando l'ipotesi di andare via già dopo la finale di Coppa del Re contro il Barcellona, una volta che ha capito che il suo ciclo è ormai alle battute finali. Rimasto piuttosto deluso dopo l'eliminazione dalla Champions League contro l'Arsenal, per altro. Una scelta che eventualmente lascerebbe i blancos in assoluta difficoltà nel momento clou dell'anno, poiché resterebbero da concludere la Liga e il Mondiale per Club.

Per quest'ultima competizione, organizzata negli USA, il Madrid starebbe valutando di affidare l'incarico di allenatore a Santiago Solari come tecnico ad interim fino all'ingaggio di un nuovo allenatore per il nuovo progetto. Ancelotti dopo l'uscita di scena dall'Europa è convinto, insieme allo staff, che non ci siano più le forze né le idee per andare avanti insieme al club di Florentino Perez. Al tempo stesso l'ex tecnico del Napoli avrebbe già appreso della scelta del Real di esonerarlo.