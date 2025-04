Marsiglia, De Zerbi si scaglia contro la stampa: "Mi hanno dipinto come un criminale"

vedi letture

"Cerco di essere realista. A Monaco ho visto un buon primo tempo, abbiamo dominato a centrocampo e abbiamo avuto delle occasioni. Domani abbiamo il potenziale per vincere e tornare al secondo posto, oppure aumentare il distacco dai nostri inseguitori. Abbiamo il potenziale per ottenere cinque vittorie. Dobbiamo vincere la partita sul campo e non con le chiacchiere. Domani tutto dipenderà da cosa vogliamo fare, il risultato non è scritto". Esordisce così Roberto De Zerbi, allenatore dell'Olympique Marsiglia, in conferenza stampa ieri alla vigilia del match con il Montpellier e in seguito al 3-0 pesante incassato dalla seconda classificata in Ligue 1.

L'annuncio di un rientro importante in difesa: "Balerdi? Voglio che giochi la prossima settimana". Mentre l'ex Lazio Luiz Felipe non è pronto per partire titolare contro il Montpellier: "Per partire titolare, non credo".

Quanto ai giorni movimentati occorsi nelle ultime settimane per la mini crisi di risultato nel momento culminante della stagione, De Zerbi si è scaldato ferocemente e ha accusato i media di aver creato una sua immagine sbagliata: "Mi hanno dipinto come un criminale, ma non è così. Dal 6 luglio fino ad oggi ho dato tutto per questa maglia e per questo club. Sono sempre stato professionale. A volte ho commesso errori e ne commetterò ancora nella mia carriera. Però mi dà fastidio quando escono cose false sui giornali. Faccio tutto in buona fede, voglio solo aiutare il club a qualificarsi in Champions League, far sì che la squadra possa giocare il martedì o il mercoledì sera. Do tutto."