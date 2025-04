L'indiscrezione dalla Germania: ecco quanto costa Benjamin Sesko

Benjamin Sesko è uno dei nomi in cima alla lista delle big europee. Attaccante sloveno classe 2003 sotto contratto col Lipsia (fino al 30 giugno 2029), il club tedesco ha già fatto il prezzo per intavolare le eventuali trattative: secondo Metro serviranno 70 milioni di euro per strappare il giocatore già nella sessione estiva di calciomercato.

Nelle ultime settimane l'Arsenal - reduce dalla vittoria al Bernabeu e il conseguente passaggio del turno in Champions League - ha sondato il terreno per capire la fattibilità dell'operazione, l'entourage del calciatore ha aperto a una possibile cessione in Premier League.

Sulle tracce dello sloveno anche Chelsea e Manchester United, ma tutto dipenderà anche dalla volontà dei Red Devils (che vogliono ricostruire l'intera rosa dopo la deludente stagione): la squadra di Ruben Amorim sta monitorando anche Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting, nel mirino dei gunners.