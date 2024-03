Dalla Germania: il Bayern Monaco non è interessato a riprendere Zirkzee

Arriva dalla Germania un importante aggiornamento sul futuro di Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna: secondo quanto riferisce Sky Sport DE, infatti, il Bayern Monaco, che potrebbe riacquistarlo pagando una clausola da 40 milioni di euro, non è al momento interessato a riportare l'olandese nel club bavarese.

L'attaccante rossoblu, che si è infortunato nell'ultimo match contro l'Inter e dovrà restare fuori 3-4 settimane per una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, continua invece a piacere moltissimo ad altri club, tra cui anche Milan, Inter e Juventus. La valutazione di Zirkzee si aggirerebbe intorno ai 35-40 milioni di euro.

️ Bad news for Joshua #Zirkzee and FC Bologna: Been told the 22 y/o striker will be out for around three weeks due to a harmstring injury!



➡️ His main goal remains participating at the EUROs! Before he wants to help Bologna to break records



AC Milan, Inter, and Juventus are… pic.twitter.com/DmjyibnsDA