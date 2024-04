Bayern Monaco, i tifosi votano per la permanenza di Tuchel: 15mila firme raccolte

Incredibile quanto starebbe succedendo in queste ore in casa Bayern Monaco. Negli scorsi giorni si è con insistenza parlato del fatto che la storica compagine bavarese rientrerà fra quelle che cambieranno allenatore nella prossima stagione, ma a quanto pare questa scelta non sarebbe condivisa a pieno dai tifosi.

Stando infatti a quanto riportato da SkySport DE, i supporters del Bayern Monaco hanno avviato una petizione per far rimanere Thomas Tuchel, arrivando a raccogliere addirittura 15mila firme. Tutto questo perché, secondo i colleghi tedeschi, i nomi che fino ad oggi sarebbero stati accostati alla panchina bavarese non sarebbero all'altezza delle ambizioni e della storia del club.