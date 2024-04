Presidente Porto: "Se vinco le elezioni, Conceiçao continuerà con il Porto. Se non vinco..."

vedi letture

La notizia che Sergio Conceiçao continuerà o ha rinnovato con il Porto non è esatta. Ieri il portale lusitano O Jogo ha riportato le parole del presidente del Porto Pinto da Costa che si appresta ad affrontare le elezioni per essere confermato alla guida del club. Il numero uno della squadra bianco azzurra ha parlato anche del futuro dell'allenatore Sergio Conceiçao e di Pepe. Il futuro del mister portoghese sembrerebbe essere legato a doppio filo a quello del suo presidente, che lo tratterrebbe in caso di permanenza. Ma ancora no c'è nulla di deciso, a livello ufficiale.

In particolare in merito al tecnico, che è stato accostato anche al Milan come allenatore erede di Stefano Pioli, da Costa si è espresso così: "Sérgio Conceição? Con me continuerà. Punto. Ho una garanzia in merito? Certamente. Se vinco le elezioni, Sérgio continuerà. Se non vinco, dovranno accordarsi con lui. Ha un contratto firmato, come Pepe". Le probabilità dicono che da Costa è il favorito per essere rieletto e dunque Conceiçao sarebbe comunque vicino alla permanenza in Portogallo.