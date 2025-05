Champions League, il Barça perde Koundè: salta il ritorno con l'Inter

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - Il Barcellona perde Jules Koundè. Il difensore francese non sarà in campo a Milano per il ritorno della semifinale di Champions contro l'Inter: dopo l'infortunio riportato ieri, il club catalano in una nota ha fatto sapere che il giocatore ha riportato una lesione alla coscia sinistra che dovrebbe tenerlo fuori almeno per la sfida con i nerazzurri.

"Gli accertamenti effettuati questa mattina hanno rivelato che Koundé soffre di una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra - scrive il Barca -. Il suo ritorno agli allenamenti con la squadra dipenderà dai suoi progressi". Secondo la stampa spagnola, il nazionale francese rischia di saltare anche il Clasico contro il Real Madrid dell'11 maggio. (ANSA).