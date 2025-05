Raphinha: "Potevo giocare nell'Italia a Euro 2020. Per fortuna il passaporto non è arrivato"

Raphinha poteva essere un giocatore della Nazionale italiana. Le voci e le indiscrezioni sulle chances di vestire la casacca azzurra da parte dell'esterno d'attacco brasiliano oggi al Barcellona erano già cosa nota (lo aveva già detto per esempio il ds dei blaugrana Deco in un'intervista di qualche tempo fa) ma assumono nuova valenza e significato se espressi dalla voce del diretto interessato.

Ha detto infatti lo stesso Raphinha nel corso di un'intervista al canale YouTube della giornalista brasiliana Isabela Pagliari: "Avrei dovuto far parte della squadra che ha vinto gli Europei del 2020. Praticamente era tutto pronto, per fortuna però poi il passaporto non è arrivato in tempo! Quelli della Nazionale italiana mi chiamavano sempre, soprattutto Jorginho. Lo staff aveva un progetto fantastico per me, mi avevano davvero colpito", ha rivelato l'asso del Barcellona, che domani sera incrocerà la sua strada di nuovo con quella dell'Inter in Champions League.

Prosegue e conclude Raphinha spiegando poi il processo che lo ha portato a rifiutare la chiamata dell'Italia: "Allo stesso tempo, sotto sotto, avevo quell'uno per cento di speranze di poter indossare ancora la maglia del Brasile. E poi l'ho fatto, per fortuna che il mio passaporto non è mai arrivato nei tempi previsti".