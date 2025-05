Marsiglia rigenerato dopo il ritiro romano: la squadra di De Zerbi non tornerà in Italia

La frustrazione per il pareggio subito nei minuti finali del match sul campo del Lilla non porterà la squadra di De Zerbi di nuovo in ritiro. Come riferisce la stampa francese, lo staff tecnico ha dato ai giocatori la possibilità di scegliere tra un'altra settimana a Roma e la permanenza a Marsiglia. Questa decisione è stata presa dopo alcune discussioni tra dirigenti, staff tecnico e giocatori; alla fine ha vinto la seconda opzione e la volontà di non forzare la mano, anche per salvaguardare l'equilibrio familiare di alcuni componenti della rosa.

L'OM, tra l'altro, è convinto che il ritiro in Italia abbia avuto un effetto molto positivo e sia sicuramente servito da stimolo per un gruppo che aveva manifestato una certa mancanza di coinvolgimento, motivazione e talvolta anche unità. Il bilancio di questa avventura nella capitale è quindi positivo e ha aiutato la squadra a ritrovare gli automatismi giusti per terminare la stagione centrando l'obiettivo del secondo posto.