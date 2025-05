Kane spezza la maledizione: il Bayern Monaco vince la Bundesliga

vedi letture

Mancava solo l'ufficialità per il titolo del Bayern Monaco ed è arrivata questo pomeriggio. I bavaresi risalgono sul trono di Germania, prendendo lo scettro dal Bayer Leverkusen. Sono proprio i rossoneri Xabi Alonso a decretare la matematica certezza del titolo, avendo pareggiato oggi per 2-2 contro il Friburgo. Primo titolo per Harry Kane, a lungo inseguito prima con il Tottenham e poi in Baviera.

Classifica

1. Bayern Monaco 76

2. Bayer Leverkusen 68

3. Eintracht Francoforte 55

4. Borussia Dortmund 51

5. Friburgo 52

6. Lipsia 50

7. Mainz 47

8. Werder Brema 47

9. Borussia Moenchengladbach 45

10. Stoccarda 44

11. Augsburg 43

12. Wolfsburg 39

13. Union Berlino 37

14. St. Pauli 31

15. Hoffenheim 31

16. Heidenheim 26

17. Holstein Kiel 25

18. Bochum 22