Francia, rottura fra Benzema e Deschamps: il giocatore ha evitato contatti con la Nazionale

Rottura totale tra Karim Benzema e Didier Deschamps. Stando a quanto riferito da L'Equipe, l'attaccante del Real Madrid avrebbe voluto che il commissario tecnico gli chiedesse di restare in Qatar nonostante l'infortunio, in modo da avere la possibilità di disputare quantomeno uno spezzone in una eventuale finale. La Francia all'ultimo capitolo della Coppa del Mondo ci è arrivata, ma Deschamps non ha voluto tenere con sé Benzema, che di par suo dopo esser tornato in Europa non ha voluto mantenere contatti con lo staff della nazionale e ha declinato l'invito di Macron a raggiungere adesso il Qatar per festeggiare insieme l'eventuale successo.