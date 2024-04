Parla l'agente di Nagelsmann: "Futuro? Decisione in 5-7 giorni. Stiamo parlando con il Bayern"

Thomas Tuchel ha conquistato mercoledì con il suo Bayern Monaco l'accesso alla semifinale di Champions League, dove affronterà il Real Madrid. Il tedesco è diventato il primo tecnico a raggiungere questo traguardo con tre squadre diverse (PSG, Chelsea e Bayern) e nelle due precedenti occasioni ha sempre raggiunto la finale. I numeri in Europa sono dalla sua parte ma il pessimo cammino in campionato - già vinto dal Bayer Leverkusen - ha portato la dirigenza dei bavaresi a prendere una decisione sofferta: qualche settimana fa è stato infatti annunciato che Tuchel lascerà il Bayern a fine stagione.

Chi sarà il nuovo allenatore? Per un club che programma con largo anticipo sembra insolito non aver ancora preso una decisione in questo senso ma il Bayern sta aspettando una risposta da Julian Nagelsmann, il grande ex ora alla guida della Germania. Nagelsmann fu sostituito un anno fa proprio da Tuchel ma questo non sarebbe un ostacolo per il suo ritorno: "Tutti mi chiedono in questo momento se Nagelsmann tornerà al Bayern. Sarà una decisione che prenderà nei prossimi giorni, molto presto. Diciamo nei prossimi cinque o sette giorni. Sarebbe insensato dire che non ne stiamo parlando con gli interessati", ha detto l'agente Volker Struth in un podcast. "Julian deve fare ciò che lo ispira di più, deve andare in quello che ritiene che possa essere il posto giusto al momento giusto, dove lo porta il suo istinto".