Dalla Spagna: anche l'Atletico Madrid su Guirassy dello Stoccarda

Un'altra big del calcio europeo si è iniziata a muovere per Serhou Guirassy, attaccante franco-guineano dello Stoccarda protagonista di una stagione da 27 gol in 25 apparizioni con la maglia del club tedesco. Stando, infatti, a quanto riportato da AS il classe 1996 sarebbe finito nel mirino dell'Atletico Madrid che punta, per averlo, a pagare la clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro presente nel suo contratto.

Sulle tracce del 28enne, con un passato fra Rennes, Colonia, Amiens, Auxerre e Lille, ci sono, però, anche due italiane: Juventus e Milan.