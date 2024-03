Messi e l'ipotesi ritiro: "Mi accorgerò quando non sarò più utile alla mia squadra. Se starò ancora bene continuerò a fare ciò che amo"

vedi letture

"Quando mi ritiro? So che lo sentirò personalmente e me ne accorgerò subito, sarà una scelta da fare quando non riuscirò ad aiutare più i miei compagni in campo. Sono molto autocritico, da sempre e infatti so quando sto bene, quando sto male, quando gioco bene e quando gioco male. Se farò bene e se continuerò a fare gol, ad aiutare la mia squadra e i miei compagni, allora proverò a continuare perché è giocare a calcio è ciò che amo".

Queste le parole del Campione del Mondo argentino Leo Messi, intervenuto così in merito al suo futuro durante il Podcast "Big Time".