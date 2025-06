Marquinhos era già al PSG nel 2020: "Ricordo la sensazione dopo il ko, non volevo riviverla"

Arrivato al PSG nel luglio 2013, Marquinhos ha vissuto davvero di tutto in maglia rossoblù. Momenti di gioia, momenti di dolore, titoli, delusioni. Ma questo sabato 31 maggio 2025 lo ripaga di tutto e resterà senza dubbio il ricordo più bello del brasiliano con la maglia parigina. Passando per la zona mista dopo la prima vittoria del club della capitale in Champions League, capitan Marquinhos si è espresso così, come riportato da Le Parisien:

"È un sollievo, come ho detto prima, la mia sensazione è la stessa di tutti i tifosi parigini al fischio finale. Credo che tutti questi momenti trascorsi qui abbiano fatto crescere il club e la squadra fino a diventare quello che siamo oggi. È un orgoglio. Ho dato tutto in campo, ho dato tutto in questa stagione perché potessimo raggiungere il nostro obiettivo

Marquinhos è uno di quelli che c'era nella finale persa nel 2020: "Ho avuto l'opportunità di vincere la Champions League nel 2020 e non ci siamo riusciti. Ricordo ancora quella sensazione e non volevo viverla di nuovo, è per questo che quando ci siamo riusciti, è stato un momento incredibile, un momento di gloria. Penso che tutti meritino di godersi questo titolo".