A un passo dal traguardo. Idea sorprendete. In settimana il primo annuncio. Un bel traguardo per il futuro

Si parte con gli annunci e con le mosse pesanti di mercato. Dopo tanti giorni di attesa arriva in settimana la nota ufficiale della società sul nuovo allenatore. Il comunicato del club su Paulo Fonseca è pronto, poi successivamente verrà illustrato il progetto Milan per fare chiarezza sulle scelte di mercato. La strategia del Milan la stiamo raccontando da un mese: priorità al mercato dei giocatori e meno a quello dell’allenatore.

E allora ecco che si sta avvicinando il primo grande colpo di quest’estate. Joshua Zirkzee è davvero vicino al Milan, pronto a concludere l’affare con l’agente dell’olandese. La società rossonera ha avuto contatti positivi con l’entourage ed è vicina a trovare l’intesa economica sulle commissioni. E’ sempre stato questo l’ostacolo principale. L’agente di Zirkzee era partito da una richiesta di 15 milioni di euro ma ora le distanze si sono ridotte e le parti sono più vicine. Il Milan è ottimista e fiducioso di concludere positivamente l’affare nelle prossime ore e portare a Milanello il numero 9 del Bologna. Con il giocatore invece c’è già un accordo sulle cifre e gli anni del contratto, mentre al momento opportuno verranno pagati i 40 milioni di euro della clausola.

Poi c’è una pazza idea. Per ora la raccontiamo solamente come un sondaggio, una richiesta d’informazioni. Il Milan nei giorni scorsi ha indagato sui costi dell’operazione Adrien Rabiot. Il francese, 29 anni, non ha ancora accettato la proposta di rinnovo della Juve ed è in scadenza contrattuale. La Juve sta provando a convincerlo, ma nel frattempo il suo manager ha preso tempo e si sta guardando attorno. Piace in Premier League e anche al Milan, che si è informato sulle richieste d’ingaggio, al momento molto alte. Ma è un’idea che potrebbe svilupparsi solamente a determinate condizioni economiche, se Rabiot decidesse di cambiare aria e di provare una nuova esperienza in Italia.

Il Milan e Francesco Camarda proseguiranno ancora insieme. Nonostante qualcuno abbia provato a destabilizzare la trattativa, alla fine ha prevalso il buonsenso. Il giocatore ha spinto per rimanere, perché tifoso ma soprattutto perché a 16 anni è giusto andare avanti nel club che lo ha fatto crescere. Il Milan farà di tutto per prepararlo al grande salto in prima squadra tra qualche anno. Prima c'è il passaggio in Under 23, che da ieri è sempre più concreto come progetto. Infatti dopo la bocciatura della Covisoc per l'Ancona, il Milan prenderà il posto in serie C con la squadra Under 23. L'investimento complessimo al club è costato 12 milioni di euro, molti giocatori della Primavera passeranno in Under 23.