Alzatevi in piedi davanti a questo Milan. Il pass ai quarti può aiutare il rinnovo di Leao. Un solo neo in una sera di gloria: la mira

MilanNews.it

Alzatevi in piedi. Sì, alzatevi in piedi anche se siete seduti sul divano visto che la rubrica viene pubblicata a mezzanotte in punto, oppure siete già a letto in attesa di addormentarvi. Perché quella del Milan di questa stagione è una serata da incorniciare e da ricordare agli scettici e ai polemici, ai critici di Stefano Pioli e a chi, al ritorno da Firenze, ha pensato che il nuovo viaggio si fosse interrotto definitivamente. E invece no. E sapete perché? Per una considerazione elementare, quasi banale: il Milan di Pioli è così da due anni e mezzo e non può una partita sbagliata (Firenze) far cambiare opinione e giudizio sui mesi precedenti. Altra considerazione: quando c’è da mettere in palio un traguardo importante, il gruppo guidato dal condottiero centra l’obiettivo. “Non dimentichiamo da dove siamo partiti” continua a ripetere giustamente Paolo Maldini.

Qualificazione ai quarti di Champions league, in 180 minuti non ha concesso neanche un gol al Tottenham di Antonio Conte, ne ha sfiorati troppi ed è questo l’unico lamento di una notte preziosa per tutto, il morale, la salute del gruppo e anche i futuri programmi. Già perché con questo passaggio il club può incassare la bellezza di 20 milioni da mettere in cassaforte. Ma quello che più conta è la grande personalità con cui il Milan dei ragazzi, degli esordienti a questi livelli, ha risposto agli assalti inglesi senza mai indietreggiare. E quando Romero ha rotto gli argini con quella pedata assassina a Theo, invece di perdere attenzione e tensione, ha moltiplicato gli sforzi e sfiorato di chiudere con un successo più rotondo, con un gol insomma.