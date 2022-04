Cosa stanno facendo! La commozione di Sandro e Massara. Cessione a Investcorp: accordo preliminare a breve, poi il closing

MilanNews.it

Questo Milan ha fatto già qualcosa di straordinario, ha ridato orgoglio ad una tifoseria dopo anni difficilissimi. Oggi il tifoso rossonero è fiero di poter sostenere una squadra che lotta e che non ha intenzione di mollare un centimetro. Una squadra che resta imperfetta e che ha limiti tecnici, ma possiede un gruppo straordinario e un cuore immenso. Occhio a non sottovalutare queste componenti, perché squadre più attrezzate del Milan sono crollate, mentre i rossoneri da due anni sono lì tra i primi due posti. E’ qualcosa di incredibile. La vittoria contro la Lazio in rimonta, all’ultimo respiro, è l’ennesima dimostrazione che il Milan sta facendo qualcosa di esagerato, sta andando oltre i propri limiti.

Questo Milan sta dando tutto e sarebbe giusto chiudere l’annata con un trofeo, per tutto il percorso che ha dovuto vivere in questi anni, ma se non dovesse succedere non si dovrà sminuire il lavoro fatto fino ad oggi. La conquista del piazzamento in Champions con quattro turni d’anticipo, un primo posto a 74 punti con tutte le carte in regola per giocarsi il titolo a quattro gare dal termine, sono cose che non accadono tutti gli anni. Sicuramente la squadra in estate andrà rinforzata, ma sono cose che la dirigenza e il club già sa. Il mercato estivo sarà qualitativo, il futuro del Milan sarà roseo.

Ed è un caso che il gol decisivo contro la Lazio lo ha segnato un milanista vero come Sandro? Chissà, ma uno come lui darà sempre tutto per la maglia. Gli occhi lucidi a fine gara sono uno spettacolo per chi crede ancora nei valori di questo sport e nelle vere emozioni. Così come l’esultanza al 92’ con la corsa sotto la Curva milanista, seguito da uno Zlatan felicissimo per l’assist.

In molti hanno collegato la commozione di Frederic Massara a fine partita contro la Lazio ad un eventuale addio. In verità il dirigente rossonero si è voluto prendere un momento per sé stesso al termine di una partita incredibile, ricca di emozioni e pathos, in cui l’adrenalina e la tensione è alle stelle. Il ds si è seduto in panchina a rivivere il film della gara, ma in quel momento è stato ripreso dalle telecamere. Non è nemmeno la prima volta che succede, perché il dirigente rossonero spesso dopo il match si prende un momento per realizzare ciò che la squadra ha fatto in campo, e naturalmente dopo una partita pazza come Lazio-Milan le emozioni sono state ancora più travolgenti. Massara e Maldini hanno svolto un ottimo lavoro in questi anni e le indiscrezioni che abbiamo raccolto portano tutte verso la loro conferma.

Per quel che riguarda la cessione del Milan stiamo vivendo giorni caldissimi. In ordine temporale dopo la fase di due diligence (l’analisi approfondita dei conti), ci sarà il signing che potrebbe avvenire a breve, cioè un accordo preliminare tra le due parti. Nella fase di signing ci sarà la sottoscrizione degli accordi tra Elliott e il fondo del Bahrain in cui verrà delineata la struttura dell’operazione, si regolamenterà il prezzo con clausole e tempistiche, regole che servono a non cambiare le carte in tavola fino al closing, ovvero la cessione finale davanti ad uno studio notarile. Quest’ultimo atto potrebbe arrivare non prima della fine del campionato perché, tra le altre cose, l’intento è di non distrarre la squadra in una fase delicatissima della stagione dove anche il minimo dettaglio può fare la differenza sulla corsa allo scudetto.