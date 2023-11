Disastro. Scelte folli e infortuni: non se ne può più!

In campionato è crisi nera, profonda e senza fine.

Appena 2 punti fatti nelle ultime 4, tra l'altro frutto di due pareggi con clamorose rimonte subite.

La situazione è a dir poco imbarazzante: con 10 punti lasciati per strada e una striscia da una pausa all'altra per le nazionali senza vittorie in Serie A. Incredibile. Passare dal vantaggio di due gol, a un centimetro dalla sconfitta è inaccettabile.

Così come l'emergenza infortuni: non se ne può davvero più. Eppure i segnali, da tempo, erano molteplici: ieri per la prima volta Pioli in conferenza ha dimostrato finalmente spirito critico sul tema. Troppo tardi.

Era tutto chiaro anche alla vigilia della gara con la Juve (21 ottobre) quando il tecnico addirittura dichiarava "da inizio stagione abbiamo avuto quattro infortuni muscolari: se continuassimo con questa media sarebbe eccezionale".

Ogni gara è un calvario, tra forfait scoperti a un'ora dalla partita e infortuni rimediati nel mentre (ieri 2). Il copione è sempre lo stesso e ha terribilmente stancato. È un fattore troppo penalizzante.

È altrettanto chiaro che sia un capo d'accusa gigantesco nei confronti di Pioli.

Veniamo alle scelte. Il Milan stava per vincere una gara oltre un mese dopo l'ultima volta: non si sentiva la necessità di schierare Musah terzino, nonostante la presenza di Banda (non esattamente Mbappè). Un fuori ruolo per scelta: perché? Musah è molto duttile, ma gli si faccia fare il centrocampista.

Decisione che fa discutere e finisce in una lista lunga:

-Difesa troppo alta con Juve e PSG

-Romero per Pulisic col Napoli

-442 con l'Udinese

La vittoria in Champions purtroppo è stata illusoria: il ciclo di Pioli sembra essere arrivato al termine. Se non si vuole cambiare oggi, sarà lunga arrivare a giugno.

Nel frattempo il sogno scudetto è andato e oggi la squadra rischia di scivolare al quarto posto. Il Bologna in caso di vittoria andrebbe a 2 punti dal Milan. Non c'è molto da aggiungere: povero Diavolo.