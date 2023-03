Eh no caro Antonio... Mike, in un colpo solo...

MilanNews.it

Scrivo senza nessun tipo di antipatia personale nei confronti di Antonio Conte...anzi. Trovo che i nostri tifosi abbiano esagerato negli insulti, dopo le bellissime parole che aveva avuto nei confronti di Stefano Pioli prima della partita d'andata. Vero che avendo allenato Juventus e Inter e avendo giocato per i bianconeri, non può certamente essere un idolo della nostra tifoseria, ma per l'intensità con cui fa il suo lavoro e anche per i suoi recenti problemi di salute, si sarebbe anche potuto insultarlo un filo meno. Tant'è. Da parte mia massimo rispetto. E proprio per questo quel che c'è da dire, va detto. Eh no caro Antonio...non si può far passare per normale, per naturale, la qualificazione del Milan a spese del Tottenham per storia, per vocazione alla vittoria o per il titolo vinto dai rossoneri a maggio 2022. Anche perchè lo Scudetto italiano è il titolo di una lega nettamente inferiore alla Super League/Premier League di cui fa parte il Tottenham. Ed è di questo che dobbiamo parlare, è all'oggi che dobbiamo fare riferimento. Non c'è niente di normale nel fatto che il Milan abbia eliminato la sua squadra. Il Tottenham ha un monte ingaggi 2022-23 da 115 milioni di euro, da far impallidire quello che i "ricavi" del calcio italiano consentono ai giocatori del Milan di guadagnare nello stesso periodo, ovvero 54 milioni di euro. Il Tottenham ha 11 giocatori che guadagnano più di 5 milioni di euro a stagione, il Milan nessuno. E più si guadagna, più bisogna risponderne del rendimento e dei risultati. Per questo ho trovato modesto e scoraggiante l'avvicinamento, tutto italiano in questo caso, al ritorno di Londra. Se il Milan non passa, Pioli rischia e il progetto verrà ridimensionato, si scriveva da Firenze a Londra. E se Pioli, che spende meno della metà di Conte rischia, cosa dovrebbe succedere ora ad Antonio? Ma poi guardatevi attorno una buona volta, il Milan è già ridimensionato. Perchè è il calcio italiano, senza appeal, senza stadi, senza niente, ad essere non solo ridimensionato ma una nave fantasma in giro per i mari senza porto sicuro e senza nessun punto di riferimento. Ma eccolo il bug della nostra critica: per non dare del ridimensionato a qualcuno, bisogna spendere. Non importa come, non importa perchè, non importa se ti indebiti e fai i bond o altro, ma spendere, spendere tanto e spendere sempre. E' per questo che se compri De Ligt a 80 milioni ti fanno gli applausi e se prendi Thiaw a 6 milioni ti fanno il sorrisino di compatimento. Ma è proprio tutta qui la diversità del Milan rispetto a tutto il resto: il Milan fa calcio, non fa caciara.