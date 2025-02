Finalmente il bomber! Derby surreale. Errori e cambi in dirigenza...

Finalmente anche il Milan ha il suo bomber. L'operazione Santiago Gimenez è una ventata d'aria fresca e, sulla carta, una bella iniezione di gol. Ovviamente andrà verificato sul campo, ma il messicano ha tutto per imporsi anche con la maglia rossonera.

Se le reti in Eredivisie hanno un peso specifico diverso, va segnalato che in Europa League ha un bottino di 6 sigilli in 11 partite, ma che soprattutto in Champions League ha espresso numeri incredibili. 7 gol e 2 assist in 9 gare della massima competizione europea rappresentano un grande biglietto da visita. Se riuscirà a confermarli anche a Milano, allora il Club avrà realizzato un grande colpo. Attaccante che, senza un trasferimento adesso, in estate probabilmente sarebbe finito in qualche ricco Club della Premier League.

Un peccato non aver chiuso prima l'operazione: averlo a disposizione oggi sarebbe stato molto, molto importante.

Le ultime ore, a dir poco movimentate, hanno chiuso anzitempo l'avventura milanese di Morata: obiettivamente lo spagnolo si è rivelato un grande flop. Si sapeva che non sarebbe stato uno da 25 gol a stagione, ma qui il contributo realizzativo (6 reti tra campionato e Champions) è stato davvero desolante. Tornano alla mente le dichiarazioni di Ibra di solo qualche mese fa: "Alvaro è un vincente, ha un Dna da Milan, porterà leadership": verrebbe da dire, le ultime parole famose. La partenza è il timbro a un'operazione sbagliata, così come quella di Emerson Royal (che se non fosse per l'infortunio, sarebbe altrove).

Servirebbe un cambio anche in dirigenza: gli errori fatti in estate sono clamorosi ed evidenti a tutti. Il possibile innesto di Modesto, non sarebbe decisamente la soluzione ai problemi del Milan.

Lascia anche Calabria, l'ex capitano: partenza che non va sottovaluta soprattutto per i valori e l'appartenenza che poteva trasmettere ai nuovi compagni. Un obiettivo importante, e non facile, sarà anche quello di ricostruire uno zoccolo duro importante nello spogliatoio.

Vedremo se le ultime ore di mercato porteranno ad altre sorprese. A oggi, l'assenza del rinforzo a centrocampo è ancora una lacuna importante.

In tutto questo, stasera ci sarebbe anche un derby, cosa che sembra quasi passata in secondo piano. Le ultime partenze e i pensieri di qualche giocatore che potrebbe ancora andare, rendono ancora più evidenti le difficoltà di Conceicao, costretto a preparare una gara così importante in un clima surreale.