Il derby e la sua eredità: entusiasmo e giocatori ritrovati. Maignan nuovo membro del senato di Milanello. Doppia attesa Leao: rinnovo e sentenza del Tas

Sono passate 48 ore dal derby di sabato sera e ancora, nell’aria, si respira quell’elettricità che solo un successo sofferto, ma tanto voluto, ti può dare. La doppietta di Olivier Giroud è stata una ventata d’aria fresca nei polmoni dei tifosi e dell’ambiente, con un messaggio chiaro a chi guarda ai rossoneri: noi, il nostro, lo abbiamo fatto. 4 punti su 6 nei derby, unica squadra a non aver perso contro la formazione di Simone Inzaghi in questo campionato, seppur soffrendo per larghi tratti della gara. C’è ancora uno step che questa squadra deve fare, ovvero quello della consapevolezza e della cattiveria agonistica in questa tipologia di partite. Che poi sono le notti da Champions League. Ci vuole il suo percorso, ci vuole che singoli potenzialmente devastanti in ogni circostanza come Theo Hernandez e Leao facciano brillare la loro stella anche nei big match. È un auspicio grande, perché loro due possono davvero arare gli avversari su quella corsia, ma serve anche che siano loro a fare l’ulteriore salto in avanti dal punto di vista qualitativo. Adesso la squadra si proietterà sulla sfida di Coppa Italia di mercoledì contro la Lazio, altro punto importante della stagione perché sono sempre dell’idea che arrivare in finale e alzare un trofeo sia sempre meglio che leggere il nome di altri nell’albo d’oro. La mentalità vincente passa anche da cose così, da vittorie vere, da coppe in bacheca e dall’iniziare ad abituarsi a vincere ad alti livelli.

Rimanendo in tema Rafael Leao, il portoghese sta trattando il rinnovo del contratto con il Milan (quello di Theo dovrebbe essere annunciato a breve) e le parti sono vicine. Il ragazzo vuole rimanere a Milano e la sensazione è che l’accordo verrà trovato. Ma c’è un’altra partita extracampo che Rafa sta giocando, ovvero quella con lo Sporting Lisbona. L’ultima sentenza emessa sul caso relativo alla sua risoluzione unilaterale del contratto dai biancoverdi di Lisbona dopo che i suoi ultras fecero irruzione nel centro sportivo e aggredirono alcuni giocatori, gli ha dato torto condannandolo al pagamento di 16,5 milioni di euro. Una cifra enorme che ha fatto scattare il ricorso al Tas. Di sua natura, il tribunale svizzero è conciliante quindi Rafa e Jorge Mendes si attendono una mediazione più positiva in merito alla cifra del risarcimento. Una brutta vicenda che vede Leao attendere il suo esito finale, nella speranza che la pronuncia della corte di Losanna sia clemente e che non vada a influenzare le trattative per il rinnovo.

Chi si è preso il Milan, con mani, piedi e parole d Mike Maignan. Uno che prima fa i fatti e poi parla. Il derby è stata una ciliegina sulla torta su una stagione clamorosa, fin qui, del 16 milanista che sta confermando come l’investimento su di lui fatto da Maldini e Massara sia molto fruttifero. In più, Mike, si è preso una delle sedie del tavolo del senato di Milanello. Si, in sostanza è uno di quelli che quando apre bocca, cala il silenzio. È sempre più coinvolto, convinto del progetto e leader di una squadra che sta imparando sempre più ad andare in simbiosi con il suo portiere. Che non smette mai di parlare in partita, da indicazioni mai banali e sa essere decisivo.