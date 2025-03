Il ds in netto vantaggio. Ballano 60 milioni, ma in pochi ci credono. Rivelazione importante

Il Milan modificherà l'assetto dirigenziale in vista della prossima stagione. Un potenziamento necessario alla luce degli errori commessi nell'attuale annata, anche in virtù degli investimenti fatti nelle due sessioni di mercato. Giorgio Furlani sceglierà il prossimo direttore sportivo e ad oggi è nettamente favorito Fabio Paratici. C'è chi giura che sia stato già scelto e mancherebbe solo la firma, ma é giusto attendere la chiusura dell'operazione per dire che sia fatto. D'altronde al Milan non mancano mai sorprese e colpi di scena. Paratici piace e ha un buon rapporto con il Ceo rossonero, tuttavia verranno ascoltati anche altri direttori sportivi perché è fondamentale non fermarsi solo ad un nome ma capire quale sia l'uomo giusto per la rifondazione milanista.

L'annata non è ancora finita, mancano 9 partite di campionato più la Coppa Italia, in teoria il Diavolo potrebbe ancora qualificarsi alla prossima Champions ma non tutti i tifosi ci credono. C'è parecchio scetticismo sulla rimonta rossonera, anche perché la squadra di Conceiçao non dà mai l'impressione di dominare la partita.

Rimanere fuori dalla Champions avrebbero conseguenze disastrose anche dal punto di vista finanziario. Il Milan è un club con i conti a posto e il bilancio in attivo, ma la mancata partecipazione alla prossima Champions porterebbe un danno da 60 milioni di euro, ovvero la cifra che il Diavolo ha incassato quest'anno per partecipare al nuovo format. Questi introiti mancanti inevitabilmente peseranno sul prossimo mercato, in quanto la cifra destinata agli acquisti sarà più bassa dell'anno scorso. E qui entrano i gioco le cessioni, specialmente dei giocatori a fine ciclo oppure degli elementi in prestito ritenuti non piu validi per il progetto.

Ma poi chi sarà il prossimo allenatore del Milan? Secondo Giovanni Galeone non sarà Allegri. Parliamo del mentore del tecnico livornese, uomo di fiducia e sempre vicino a Massimiliano. Come detto più volte in passato, Allegri non è stato mai contattato dal Milan, nemmeno un sondaggio diretto. Tuttavia una telefonata tra il Diavolo e l'ex mister della Juventus potrebbe avvenire nelle prossime settimane. Probabilmente ad oggi si vuole dare priorità alla scelta del Ds e soprattutto si cercherà di far lavorare Conceiçao in tranquillità fino alla fine dell'anno.