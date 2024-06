Il mondo dell'amore e il mondo dei soldi. Caro ragazzo batti un colpo: sei Cerci o sei Tonali?

Ci sono due mondi difficilmente conciliabili fra loro, i due mood dell'estate rossonera. Il mondo dei tifosi, un pianeta di amore in coabitazione fra l'estasi del 2022 e l'incazzatura del 2024, due sentimenti opposti ma pur sempre sentimenti. I tifosi che non ci dormono la notte, che si sacrificano, che tolgono ore e risorse alla famiglia e al lavoro per amare la loro squadra, il Milan. Un mondo di slanci, di affetti, di emozioni, di storia personale vissuta con sullo sfondo la storia della propria maglia e dei propri colori. Poi però attenzione, c'è l'altro mondo. Lontano anni luce ma vicino e subdolo tanto è sotto traccia. È il mondo degli intrighi, delle ammuine, della pistola (metafora) economica sul tavolo, delle percentuali. Un sistema che ti fa pagare appena può la tua estraneità al sistema. Un mondo di molti zeri, che vanno fuori dal calcio. Tutto questo non significa pensare solo ai soldi e solo al bilancio. No. Dentro il Milan ci sono uomini e professionisti che non vedono l'ora di saldare il loro lavoro tosto e duro al cuore dei tifosi Milanisti. È assolutamente così. Ma c'è la barriera. Bisogna pagare dazio, pegno, pedaggio. Sempre di più e sempre più alto. È questo il nodo. Nel quale la società, le società, sono nel mezzo, non all'apice.

Ma nonostante tutto questo, passo dopo passo, con il nostro passo, faremo tutto quello che dobbiamo fare. È proprio Gerry Cardinale a garantirlo, con cuore, a proposito, a chi incontra e a chi inevitabilmente glielo chiede. Sarà un mercato fatto per bene, con pazienza e secondo natura. Un mercato in cui a fare la differenza saranno soprattutto le persone. Quelle arrivate in maglietta e calzoncini nell'estate del 2017 non hanno dimostrato nessun orgoglio di appartenenza al Milan. Quelle arrivate nell'estate del 2019 invece sì, molto meglio. Tanto che molti, e quotati, di loro sono ancora qui. Ecco il punto. Fra il mondo d'amore dei tifosi e il mondo cinico del denaro, l'unico approdo sicuro per chi sta nel mezzo è puntare sul cuore che batte nei confronti del Milan da parte dei giocatori, che tornino ad essere una buona volta i veri protagonisti.

E fra i giocatori, commissioni o non commissioni, chi vuol venire davvero il modo lo trova. Le commissioni non possono essere lo schermo dietro il quale si cela un timido "vorrei ma non posso". O vuoi o non vuoi. E siccome è per Te, caro e forte ragazzo da San Siro, che tutto un club corre il rischio di arrivare al Raduno con l'elmetto, davanti al fremente e in questo momento incazzoso mondo del popolo rossonero, se battessi un colpo non sarebbe male. Per capire. Ad esempio se questa è una estate come quella del 2015, in cui Alessio Cerci ha scelto di fare una scelta come tante diventando a stretto giro uno dei tanti e forse nemmeno quello. Oppure se questa è una estate come quella del 2021, in cui Sandro Tonali si è guardato dentro, ha deciso di essere l'arbitro di se stesso, unendo a tal punto cuore e professione che anche oggi che gioca altrove è unico e solo nell'amore di milioni di tifosi. Giusto per capire, caro ragazzo.