Kalulu e ER... Ma basta con Leao! Tutte le risorse di RedBird...

Occuparsi di Milan è meraviglioso. Una passeggiata di salute per l'equilibrio psicologico. Una occupazione consigliata dai terapisti. Un anno fa dovevo difendere Kalulu dagli attacchi dei tifosi per l'autogol di Pierre in coda a Roma-Milan 1-2 del 31 agosto sul tiro di Spinazzola. "Ecco l'avevamo detto che serviva un difensore", l'atto d'accusa di fine mercato 2023. Un anno dopo Kalulu è diventato Beckenbauer. Con il carico dei tifosi infuriati per il combinato disposto Kalulu-Emerson Royal. Sempre a proposito di salute mentale: attaccano Emerson, uno dei cinque acquisti del Milan, per far passare come negativa tutta la campagna acquisti rossonera e quando devono parlare di uno di cui possono dire solo bene, ad esempio Fofana, ecco subito il lato oscuro: non va bene, serve il vice Fofana. Non solo: quante volte sentirete che Correa è costato 35 milioni e Douglas Luiz 50? Mai. Quante volte sentirete che Emerson è costato 15 milioni? Allo sfinimento. Con tanto di sorrisino di compatimento da parte di quelli che hanno appena perso un derby in cui il primo attimo del secondo tempo dominante (non è un termine che si usa solo quando fa comodo a voi) dei rossoneri contro l'Inter è stato proprio il gran cross del brasiliano per il colpo di testa di Leao. Ma Emerson resta la pietra dello scandalo. Dice, aveva fatto male le ultime stagioni prima di venire al Milan. Perchè? Pulisic aveva fatto bene le ultime stagioni prima di venire al Milan? E Tomori? E Giroud? Non può essere quello un discrimine. Dice. stai zitto perchè il 95% dei tifosi del Milan è incazzato per Kalulu alla Juve. Non ho dubbi che sia così, ma parlo. Eccome se parlo, perchè nel calcio può succedere: basta chiedere ai tifosi del Real dopo aver visto cosa ha fatto Theo al Milan e a quelli del Chelsea per lo stesso motivo su Pulisic. Succede. E ne riparleremo. Ma al livoroso che in radio aizza i tifosi e al fegatoso che senza livore aizza i tifosi sui social nello stesso modo, dico che criticare è sacrosanto è legittimo ma senza colpi bassi, senza dileggio e senza fake: Kalulu non è stato ne regalato ne dato per 3 milioni alla Juve ma per una cifra che tra prestito oneroso di 3,3 più diritto di riscatto, più bonus già questa stagione e eventuali diritti sulla rivendita, supera i 20 milioni di euro. E che Emerson non è costato 18 milioni, ma 15 più bonus.

Mi è capitato su Whatsapp un pensiero meraviglioso: "Oggi ho chiuso gli occhi e ho immaginato Leao nel 2023 che non rinnova col Milan e si accasa a zero all'Inter. Ho immaginato articoli in cui si sprecavano paragoni con Eto'o. Ho immaginato editorialisti imparziali esaltare Inzaghi che lo valorizza da seconda punta. Ho immaginato statistiche e pagelle in cui non si valuta come ha giocato ma si bacchetta il Milan....". E' esattamente così, come è accaduto con la propaganda pancia a terra dell'estate 2021: il 31 maggio Calhanoglu era un mediocre giocatore del Milan, il 20 giugno aveva statistiche alla De Bruyne...Ma quel che è stato è stato, stiamo sull'oggi, adesso è anche l'ora di finirla. Ogni mattina uno sconosciuto si sveglia e sa che potrà guadagnarsi qualche titolo dicendo la solita cosa su Leao e il “salto di qualità”, “darsi una mossa” ecc. Ma basta con sta noiosa e stucchevole soap-opera. Rafa a Leverkusen non ha brillato e non ha fatto la differenza, ma ha corso e lottato come i suoi compagni, mai fuori partita e sempre attivo in fase di non possesso. E non è una difesa ma cronaca. Anche questa non è una difesa ma numeri: 90 partecipazioni al gol, assist compresi, in 145 partite nel Milan. Sapete una volta per tutte a cosa è dovuto il chiacchiericcio su Leao? Si è permesso di rinnovare il contratto col Milan nel 2023. Se se ne fosse andato a zero oggi il tenore degli articoli sarebbe molto diverso. Altro che Kalulu....

A proposito delle teorie rilanciate a orologeria non dopo le tre vittorie consecutive in campionato ma dopo la sconfitta di misura di Leverkusen che è stata, immagino, come una boccata d'ossigeno per qualche odiatore: non c’è nessuna fretta di trovare soci nè di rimborsare il prestito che RedBird potrebbe rimborsare con risorse proprie. Ricordo che RedBird ha incassato solo lo scorso mese di maggio 4,7 miliardi di dollari, nuovi capitali in mezzo a una raffica di accordi di alto profilo come ha certificato il Wall Street Journal. Se Gerry Cardinale deciderà di aprire il capitale a soci esterni sarà per una convenienza che deve essere soprattutto industriale, nell'interesse del Milan e della struttura del progetto. Il lato finanziario viene dopo. Qualcuno vuole presentare Gerry Cardinale come un azionista in difficoltà. Capisco l'interesse di una parte in causa nel produrre polpette avvelenate, ma non c'è nulla di più lontano dal vero.