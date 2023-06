Le parole di Galileo Galilei. Geoffrey Moncada nell’Enciclopedia. Milan in… Blues. Il ritorno di Ibra

MilanNews.it

Come tanti discendenti di Galileo Galilei. Il famoso uomo di scienza aveva seguito le rivoluzionarie teorie di Niccolò Copernico, sull’eliocentrismo. Non è il sole che gira intorno alla terra, come avevano affermato, per secoli, molti studiosi, ma proprio il sole è al centro del sistema planetario. Galilei fu processato per le sue teorie e condannato dal Sant’Uffizio. Il 22 giugno 1633 fu addirittura costretto all’Abiura, cioè a rinnegare le sue teorie. La leggenda narra però, che, mentre usciva dal tribunale, guardando in alto, pronunciò una celebre frase: "Eppur si muove!”. Molti tifosi del Milan si sono riconosciuti nelle parole dello scienziato pisano, quando lunedì sono emerse le prime indiscrezioni circa una trattativa, ora quasi chiusa, con il Chelsea, per il passaggio di Ruben Loftus -Cheek, in maglia rossonera.

Un...movimento che sta continuando. Perché, sempre con il Club di Todd Boehly, i plenipotenziari del mercato milanista cercheranno di chiudere presto anche il trasferimento di Christian Pulisic. Insomma, il Milan è entrato forte sul mercato, come era logico supporre. Solo gli… eretici e gli scettici avrebbero potuto pensare che i dirigenti rossoneri sarebbero stati tanti “Prendi-i-soldi-e-scappa “, dopo la dolorosa cessione di Sandro Tonali. Gli obbiettivi sono sempre stati chiari. A partire da due centrocampisti, dopo l’infortunio di Bennacer. Forse diventati tre, dopo la cessione di Tonali. Anche la fascia deve essere rafforzata. Con Pulisic questa lacuna potrebbe essere colmata.

Infine, però è il ruolo più importante, “Casa Milan" deve trovare la figura più adatta, come alternativa di Giroud, alla guida dell’attacco. Un ruolo delicato e fondamentale. Da sempre. Per citare, Pantaleo Corvino, che non è un famoso matematico e filosofo, ma uno dei più esperti uomini di mercato del calcio italiano: "Puoi sbagliare moglie, ma non l’attaccante!”. Sotto osservazione oggi Alvaro Morata e Gianluca Scamacca. Mai però sottovalutare i colpi di Geoffrey Moncada, che sa pescare dal suo cilindro il coniglio e i coniglietti. Qualcuno della mia chat di “Vecchi Cuori “ sostiene che l’uomo-mercato francese potrebbe anche finire nell’Enciclopedia Treccani, sotto la voce “MONCADATA”. “Dicesi Moncadata acquisto a basso costo di calciatore semisconosciuto e/o sottovalutato, le qualità e il rendimento del quale si rivelano ben superiori alle aspettative".

Si stanno invece raffreddando le piste relative agli extracomunitari, in primis Kamada e Güler, perché, dopo l’acquisto di Loftus-Cheek, i dirigenti del Milan non vorrebbero utilizzare il secondo slot, già a giugno. Parlando di cessioni, appare molto, molto difficile quella di Ante Rebic, che vorrebbe arrivare a fine contratto con il Milan, anno 2025. Ballo Tourè piace a Fulham e Hoffenheim.

Purtroppo pallida, ancora molto pallida la prestazione di Charles De Keteleare, nel Belgio sconfitto dal Portogallo e eliminato dall’Europeo U21. Continua il momento negativo del ragazzo, che è entrato in un brutto loop mentale. Dispiace soprattutto sul piano umano. Molti tifosi milanisti, appassionati anche di ippica, vorrebbero che venisse applicata una vecchia regola, che vige da sempre nel mondo del galoppo: “Vendi, guadagna e pentiti”. Anche se, in questo caso, con il rischio di una minusvalenza.

Intanto le parole di Zlatan Ibrahimovic, qualche giorno fa, mi hanno aperto il cuore e ridato qualche speranza di riabbracciarlo ancora a Milanello. “Sono orgoglioso del fatto che la gente voglia rivedermi nel Milan anche in un altro ruolo”. Mi auguro, che, oltre che “la gente “, anche i dirigenti rossoneri spingano per convincerlo a entrare nel futuro organigramma milanista. Il suo ritorno sarebbe importante sia sotto l’aspetto pratico ma anche mediatico ,dopo gli addii di Paolo Maldini e Sandro Tonali. Per il management milanista, per Stefano Pioli, che potrebbe dedicarsi soprattutto agli aspetti tecnico- tattici, per i suoi vecchi compagni di squadra, che, a Milanello, hanno appena perso due forti punti di riferimento professionale. Figura ingombrante? E’ la stessa domanda che qualcuno si poneva tre anni e mezzo fa. La risposta è stata affermativa. Sì, è stato un personaggio molto ingombrante, ma SOLO PER GLI AVVERSARI IN AREA! Il suo orgoglio rossonero, la sua esperienza, il suo carisma la sua presenza caricherebbero tutto l’ambiente. Una occasione che il Milan non dovrebbe perdere. Almeno un tentativo andrebbe compiuto. Se fosse coronato da successo, il raduno del 10 luglio diventerebbe ancor più elettrizzante!!