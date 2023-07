Lo vogliono prendere. Occhio alle offerte. Sarà un Milan che cambierà: quanti movimenti

MilanNews.it

E’ cominciata la nuova stagione del Milan con il solito grande affetto del tifo milanista, che ha sfidato il caldo torrido di Carnago per salutare la squadra e l’allenatore. Un raduno senza i big (arriveranno nei prossimi giorni) ma che mostra un Milan in piena costruzione. Ci sono stati tanti cambiamenti e ce ne saranno ancora altri. Il Milan si evolve, e cerca nuove forme. Probabilmente anche tattiche. Infatti Pioli non ha smentito l’ipotesi di un nuovo modo di giocare in base ai giocatori che arriveranno dal mercato. Ecco che l’ipotesi di una variazione del 4-2-3-1 si fa sempre più concreta. Ma in generale è un Milan che ha salutato pezzi da novanta come Maldini, Ibrahimovic e Tonali, ed è pronto ad accogliere nuovi volti, atleti che andranno a rinforzare la rosa.

Loftus-Cheek, Romero e Sportiello sono già a Milanello, in queste ore sbarcherà a Milano il nuovo acquisto Christian Pulisic dal Chelsea, ma arriveranno altri due centrocampisti, un esterno e una punta. Attenzione anche ad un terzino e un centrale (perché qualcosa potrebbe muoversi anche dietro). Alla fine del mercato sarà una squadra rinnovata, con una panchina più lunga e con una qualità media meglio distribuita. Questa è l’intenzione del team di mercato (ieri Furlani, Moncada e D’Ottavio tutti insieme a Milanello. Presente anche Baresi).

Il club con la testa è già proiettato al prossimo acquisto. Tijjani Reijnders resta l’obiettivo principale per il centrocampo e il Milan vuole prenderlo. E’ solo questione di tempo ma i rossoneri sono fiduciosi di trovare un accordo con l’Az Alkmaar e si continua a trattare. Il giocatore vuole indossare la casacca rossonera e sta spingendo, tutte le parti sono al lavoro per trovare l’accordo. La prima offerta da 19 milioni è stata rifiutata, il Milan però ne presenterà un’altra per avvicinarsi ai 25 chiesti dagli olandesi. Il giocatore piace molto a Pioli e si farà di tutto per accontentarlo. L’affare alla fine dovrebbe farsi.

Interessa tantissimo anche Isaksen, così come Bakayoko del Psv, ma il preferito è sempre Chukwueze. Il Villarreal non molla (chiede tanto) e potrebbe essere una trattativa lunga.

In queste ore stanno arrivando offerte da parte di squadre inglesi e francesi per Charles De Ketelaere. Se il Milan dovesse monetizzare con la sua vendita utilizzerebbe il ricavato per rinforzare altri ruoli. Valutazioni in corso, ma il belga non è più incedibile e si ascoltano le proposte. Così come per Divock Origi, che ieri si è presentato in allenamento con la prima rete della nuova stagione nella partitella finale. Sarà di buon auspicio? Lui al momento non vuole partire, sta bene a Milano, ma intanto arrivano proposte dall’estero e qualcosa si muove. Daniel Maldini è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto all’Empoli, mentre Matteo Gabbia molto probabilmente verrà ceduto in prestito, un’occasione per giocare di più.