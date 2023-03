Maignan: si inizierà a parlare di… Retegui-Milan: ecco con chi trattare per evitare l’Enzo bis. Florenzi in rampa di lancio

Il ritorno di Mike Maignan è stato una sorta di cambiamento epico all’interno dello sviluppo del gioco del Milan. Non è che con il portiere francese non si perdano le partite, ma è altresì vero che è capace di parate che i colleghi in giro per il globo non sono in grado di fare. La sua capacità di lettura delle situazioni in impostazione è basilare per la costruzione rossonera e non è un caso che ci sia anche molto meno nervosismo nel giro palla e nei singoli elementi. Un calmante che ha ridato fiducia a tutti e che la dirigenza rossonera ha intenzione di blindare ulteriormente. Il suo attuale contratto scadrà tra tra tre anni, ma la sua importanza è tale che Maldini e Massara stanno già ragionando su quando affrontare il discorso dell’astensione contrattuale. Non si vuole rischiare nulla, Maignan va blindato e vanno evitate situazioni che vadano a protrarre nel tempo la questione. Le scottature hanno insegnato qualcosa come hanno dimostrato i rinnovi a cascata dei mesi scorsi, ma Maignan è un’altra cosa. È unico e come tale va trattato e considerato. Se ne parlerà, anche perché Mike al Milan si sente a casa e sta molto bene.