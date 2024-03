Mercato 2024: la strategia del Milan. Le punte sulla lista. Sarà addio, dispiace. Inutile e rischiosa

Il Milan si sta preparando al mercato estivo 2024. La dirigenza è già operativa e ha le idee chiare per le strategie che verranno attuate da fine maggio per rinforzare la rosa. Rispetto all’anno scorso, quando ci furono 10 acquisti, sarà un mercato diverso. Le basi sono state gettate, la squadra è competitiva ma è giusto inserire qualche tassello per migliorarla.

L’obiettivo è spendere per 2-3 acquisti di alto livello, un attaccante, un centrocampista e probabilmente un difensore. Naturalmente l'idea può cambiare qualora arrivassero offerte irrinunciabili per qualche giocatore del Milan, in quel caso ci sarebbe ancora più disponibilità com'è successo l'anno scorso dopo la vendita di Tonali.

La priorità assoluta è in avanti, sarà l’estate della punta. Ed è probabile che le cifre investite saranno più alte rispetto ai mercati del passato, anche una cinquantina di milioni, per il semplice fatto che un buon attaccante non costa poco e il Milan vuole aprire un ciclo con la punta che arriverà in estate.

Piace tantissimo Joshua Zirkzee, probabilmente il giocatore preferito dalla dirigenza, davvero forte ed elegante. Qualcuno afferma che segni poco, ma anche Ibrahimovic ai tempi dell’Ajax non era un goleador, poi è migliorato con gli anni. L’olandese però fa gola anche in Premier e si parte da una valutazione di 50-60 milioni perché il Bayern Monaco ha una percentuale sulla plusvalenza e il Bologna vuole monetizzare il massimo. Il Milan conta di inserire un paio di giocatori come contropartita, ma è consapevole che la trattativa non sia facile. Zirkzee è il primo nome ma ci sono almeno altri 3 giocatori che piacciono e che vengono seguiti.

Nella lista c’è sicuramente Benjamin Sesko del Lipsia, 20enne sloveno che ha attirato già tanti club europei, e ha una clausola da 50 milioni. Il Milan è interessato pure a Santiago Gimenez del Feyenoord. Un’attaccante nel vero senso del termine, segna a raffica e sarebbe l’ideale per concretezza in area di rigore. Attenzione anche all’opzione Jonathan David del Lille. Dal punto di vista contrattuale il 24enne canadese forse è quello più semplice da prendere perché scade nel giugno del 2025 e il prezzo è destinato a calare. I rapporti con il Lille sono ottimi, inoltre è stato in passato in orbita Milan.

Dispiace veramente tanto per l’addio di Olivier Giroud, un grande professionista. La decisione ufficiale non è stata ancora comunicata ma l’orientamento sì. Giroud salvo cambi di rotta dell’ultimo minuto, dovrebbe giocare l’anno prossimo nel campionato americano. La punta francese sta ancora valutando le offerte della Mls ma è vicino a chiudere la sua esperienza in rossonero. Un giocatore che ha lasciato il segno con la vittoria dello scudetto, con una doppietta storica nel derby, con l’impegno costante in ogni singolo match, addirittura con recuperi difensivi al novantesimo minuti pur di aiutare la squadra. Ma l’età avanza e Giroud a settembre compirà 38 anni, potrebbe essere arrivato il momento dei saluti.

Sono anni che lo diciamo ma non si fa mai niente per cambiare le cose. A cosa servono le amichevoli di marzo, in un momento così delicato per i club? Troviamo davvero poco utile mandare i giocatori in nazionale per due amichevoli, spesso dall’altra parte del mondo, con il rischio altissimo di infortuni quando le società tra aprile e maggio si giocano i trofei. Discorso che non vale solo per il Milan ma per tutte le società. Poi si mormora che bisogna giocare meno per evitare gli infortuni, ma alla fine non cambia mai niente.