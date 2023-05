Milan, almeno cinque rinforzi. E’ un colpo grosso. Settimana dell’annuncio

MilanNews.it

Centottanta minuti alla conclusione della stagione, al Milan servano tre punti e sarà in Champions League (potrebbero bastarne meno se Roma e Atalanta non vincono sabato). Due partite e poi si partirà con il bilancio finale della stagione, che però possiamo già anticipare. Molto positivo il cammino in Champions, veramente deludente la versione del Milan in campionato. Proprio ieri 22 maggio, abbiamo ricordato che un anno fa i rossoneri vincevano il 19esimo titolo, uno degli scudetti più belli della storia del club. Doveva essere una stagione di conferma, invece in campionato la squadra ha fatto più di un passo indietro. D’altronde Maldini dopo l’esclusione dalla Champions è stato chiaro: questo Milan non è ancora pronto per affrontare al massimo la doppia competizione.

E allora per affrontarlo al massimo serviranno almeno cinque acquisti in estate. Attenzione, quando si parla di acquisti non significa che bisogna investire obbligatoriamente 300 milioni. Per acquisti s’intendono rinforzi, e i giocatori possono arrivare anche a parametro zero, o con la formula del prestito con diritto, insomma di opzioni ce ne sono. In questi cinque acquisti potrebbe esserci per esempio Kamada, elemento molto interessante dell’Eintracht di Francoforte e in scadenza. Con lui il Milan risparmierebbe il costo del cartellino. Poi ne servirà un altro a centrocampo dopo il ko di Bennacer, e Loftus-Cheek del Chelsea è il mediano ideale, box to box, che in dirigenza hanno in mente. Ultimo anno di contratto in una società che in estate prevede grossi saldi.

Per gli altri tre acquisti il Milan deve puntare su un esterno alto a destra, migliorando così il ruolo di Messias e Saelemaekers. Un esterno basso a sinistra, dando finalmente respiro a Theo Hernandez che invece è costretto a giocarle tutte. E soprattutto una punta. A questo Milan serve un attaccante forte, un giocatore da 15-20 gol all’anno. E infatti gran parte del budget estivo sarà destinato alla punta. Ibrahimovic potrebbe decidere di smettere, Origi ha le valigie pronte, Giroud resterà un’altra stagione ma serve necessariamente un rinforzo di peso lì davanti. E non bisogna sbagliare la scelta.

E’ la settimana dell’annuncio di Rafael Leao. Forse non se ne parla abbastanza ma il Milan è riuscito a trattenere il portoghese quando la situazione ad un certo punto della trattativa si era complicata parecchio. Per un club che negli anni passati è stato aspramente criticato per aver perso giocatori a zero, stavolta va riconosciuto che trattenere Leao è stato un gran colpo. Lavoro importante da parte di Maldini, Massara e Furlani, insieme hanno trovato la via per il prolungamento. Le cifre: cinque anni a cinque milioni netti più bonus, con una clausola da 170 milioni di euro.