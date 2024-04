Milan: presente e futuro in 20 giorni. Una risorsa in più: importante. Quel colpo programmato: è lui il grande obiettivo

Stiamo entrando nel periodo più delicato dell’anno dove si deciderà tutto. Il Milan è pronto, ci arriva nel modo migliore e lo testimoniano le sette vittorie di fila tra campionato e coppe (non accadeva da 19 anni). Guai a sottovalutare la Roma ma la formazione di Pioli si presenterà all’appuntamento con entusiasmo e convinzione, e sappiamo nel calcio quanto conti essere pronto mentalmente. Il mese di aprile sarà decisivo pure per il futuro di Stefano Pioli. Ad oggi le percentuali di permanenza sono in rialzo, ma un bilancio verrà fatto a fine stagione anche in base all’andamento della doppia sfida con la Roma. Più che il derby, saranno i 180 minuti in Europa League a dare importanti indicazioni sul futuro dell’allenatore. I risultati ottenuti negli ultimi due mesi stanno abbassando le possibilità di un cambio a fine campionato, tuttavia bisogna attendere l’evoluzione dei prossimi 20 giorni per avere un quadro più definito. Certo che va riconosciuto a Pioli la capacità di aver rialzato la squadra dopo tante difficoltà, e di non aver mai perso il gruppo di giocatori.

Finalmente Chukwueze. Il Milan per il rush finale della stagione potrà contare su un giocatore ritrovato, una risorsa in più per Stefano Pioli. Il nigeriano ha ritrovato fiducia in sé stesso e ora può contribuire in maniera concreta a migliorare l’attacco rossonero. Non sono stati mesi facili per Chukwueze, prima a causa di un adattamento complicato rispetto agli altri acquisti estivi. Poi ha subito un infortunio e successivamente ha risposto alla chiamata della nazionale nigeriana. Solo da marzo Chukwu è davvero emerso, e quel gol contro il Verona lo ha sbloccato di testa. Ha passato un periodo difficile, schiacciato dalla pressione, ma ora è pronto a può essere una risorsa importante.

Ribadiamo un concetto che portiamo avanti da diverse settimane. Il primo grande obiettivo di mercato del Milan resta Joshua Zirkzee. I contatti per l’attaccante 22enne vanno avanti, la dirigenza sta studiando il modo per abbassare il prezzo e puntare tutto sull’olandese. E’ il primo nome, ma non l’unico. E’ chiaro che serve avere delle alternative se l’affare per Zirkzee non dovesse andare in porto. Ma il club è consapevole che per rinforzare l’attacco servirà un investimento da 40-50 milioni, dove magari è possibile inserire contropartite o bonus per ridurre le distanze tra richiesta e offerta. In estate arriverà anche un centrocampista e un difensore.