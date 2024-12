Non ha vinto Cardinale. Una nuova dirigenza... Fonseca, aspetto fondamentale nel contratto

La notizia del rifinanziamento del vendor loan non è stata accolta esattamente con entusiasmo da chi ha il Milan nel cuore.

Da qualcuno invece è stata descritta come una vittoria di Cardinale. Chi gode davvero invece è Elliott, che potrà contare su nuovi importanti interessi. Va precisato, per chi non lo avesse ben capito, che RedBird non ha pagato il Vendor Loan con 8 mesi di anticipo, ma semplicemente ottenuto un finanziamento vista l'impossibilità di sostenere l'impegno. Avrà dunque più respiro, ma il primo piano aziendale di restituzione entro agosto 2025, di fatto, è fallito. La difficoltà rimane ed è evidente. Ciò detto, va preso atto che oggi Cardinale non vende, cosa che invece chiedono a gran voce i tifosi rossoneri, compresa ultimamente la curva.

In questo scenario, senza al momento grandi possibilità di un'uscita di scena di questa Proprietà, la speranza reale deve riguardare dunque un cambio a livello dirigenziale. La speranza è che Cardinale capisca che serva immettere esperienza e competenza nella stanza dei bottoni, iniziando magari proprio dalla figura del direttore sportivo, la cui importanza è stata incredibilmente ignorata da quando ha acquisito il Club.

Il campo, anche a Verona, ci ha detto che la squadra è stata costruita male: appena 4 centrocampisti in rosa (Bennacer resta un punto di domanda) non si vedono nemmeno nelle scelte all'asta del fantacalcio. Al Bentegodi abbiamo visto in campo addirittura 5 terzini: il tutto perchè se in mezzo hai fuori qualcuno, sei rovinato. La speranza è che il reparto venga migliorato a gennaio: la certezza è che non arriverà un giocatore fatto e finito, pronto all'uso, che poi è quello che servirebbe davvero. Il Milan ha vinto, ma restano i problemi, anche a livello di gioco, questo sconosciuto. La notizia anticipata dal collega Moretto sulla penale presente nel contratto di Fonseca per chiudere anticipatamente il contratto, è un raggio di sole in un cielo grigio.

Cade il freno economico di fronte all'ipotesi di cambio in panchina: per il presente o per la prossima estate. Aspetto contrattuale intelligente, ma che fa capire anche che gli stessi che hanno scelto il portoghese in estate, hanno preferito tutelarsi... forse perché qualche dubbio lo avevano anche loro.