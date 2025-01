Per il centrocampo oggi Banzuzi. Per l’attacco domani Castro. Vittoria sul Girona e Milan fra le prime otto! Forza ragazzi!

Io non so se il frigorifero sia vuoto o pieno, per continuare la metafora di Sergio Conceicao, quando ha ribadito che i giocatori del Milan debbano mostrare la loro voracità in ogni minuto della partita e in tutte le partite. Di una cosa invece sono certo: Youssouf Fofana e Tiijani Reijnders ignorano se il frigo sia vuoto o pieno, perché al frigo non hanno la forza di arrivarci!!!!

Insisto su questo punto.

Non mi rassegno che nessuno pare avvedersene. I due centrocampisti sono stanchi, infinitamente stanchi. Mi permetto di non essere d’accordo con Conceicao, sicuro nel sostenere che tutti i giocatori non accusino fatica. Il centrocampista francese non ha saltato una partita dal 31 agosto, match contro la Lazio. Toccherà, contro il Girona, quota 28 partite consecutive. Già da qualche settimana, intorno al minuto 70, accende la spia rossa. Non è più lucido, come hanno dimostrato i gol contro Cagliari e Juventus che lo hanno visto purtroppo protagonista negativo. Va, in ogni caso, assolto, perché sta dando tutto quello che il suo motore sbuffante può produrre.

Eppure sembra che i dirigenti del Milan non stiano ancora contemplando l’ipotesi di un rinforzo a centrocampo, per regalare una salutare boccata di O2 al povero francese e al suo compagno di fatiche, Reijnders. Non ne capisco la ragione perché Bennacer non ha le caratteristiche di Fofana. Musah non è funzionale nel centrocampo a due, come lo stesso Loftus Cheek.

Su Warren Bondo, oggi anche alle prese con un piccolo infortunio, il Milan, per esempio, non ha mai affondato il colpo, anche se pareva potesse piacere a Conceicao e a Moncada.

Allora suggerisco un nome poco conosciuto, ma non dagli operatori di mercato. È un ragazzo del 2005, alto 191 cm, che gioca nel Leuven, in Belgio. Si chiama EZECHIEL BANZUZI, ha origini congolesi ma passaporto olandese. Costo intorno ai 5 milioni. Insomma ha tutte le caratteristiche dei giocatori preferiti dai dirigenti rossoneri come età, costo e prospettiva. Attenzione però, perché sono già numerosi i club europei che lo stanno seguendo. Il Monaco lo sta monitorando da tempo. Il Milan potrebbe garantirsi così un futuro campione, bruciando la concorrenza, prima che si alzi il prezzo e entri nel lungo elenco dei giocatori scappati. Serve, però, volontà e coraggio!

Il mercato in entrata vede l’arrivo di Kyle Walker e forse quello di Joao Felix, voluto fortemente proprio da Conceicao. Il portoghese sarebbe uno splendido completamento di mercato, vista la classe e il talento, anche se oggi non sembra colmare la lacuna del centravanti d’area.

Dimenticare Torino è l’imperativo categorico alla vigilia della partita più importante, insieme a quella di Zagabria, di questo mese di gennaio. Il cammino in Champions League è stato autorevole, dopo le due sconfitte contro la squadra oggi più forte d’Europa, il Liverpool, e un Bayer Leverkusen, a settembre troppo forte per la nuova squadra di Fonseca. Poi quattro vittorie, che mettono il Milan in una posizione ideale. Mancano le due vittorie contro Girona e Dinamo Zagabria, ma i risultati del martedì sera proiettano un Milan, se vincente a San Siro, già FRA LE PRIME OTTO.

Non voglio parlare di impresa perché SIAMO IL MILAN e lì dobbiamo essere: sempre nell’elite d’Europa, sperando che le prossime campagne di rafforzamento vedano Moncada e Ibrahimovic inserire giocatori di alto valore. Con l’augurio soprattutto che venga colmato anche l’eterno vuoto di questi anni: un giovane centravanti d’area che possa essere il punto di riferimento per l’attacco nei prossimi anni.

Ho suggerito un nome per il centrocampo. Ho le idee chiare anche per il futuro bomber. È lì che ci guarda, a 200 km da Milano. È lì che dimostra il suo fiuto del gol, la sua fisicità, la sua grinta: SANTIAGO CASTRO, attaccante centrale del Bologna. Costa 25 milioni. Prezzo da Milan come ci hanno insegnato le ultime sessioni di mercato. E se servisse qualche milione in più, forza… dai… non sono COSTI… sono INVESTIMENTI. Concetto che a Casa Milan faticano terribilmente ad assorbire!!!