Priorità: i contratti di Theo e Maignan e la scelta del nuovo DS. Sergio C: e se servisse serenità?

Nell’attesa delle due sfide che possono rilanciare il Milan e anche Conceiçao oppure farlo uscire virtualmente dalla panchina rossonera della prossima stagione, ci sono due questioni da affrontare. La prima, in ordine di tempo e di importanza, riguarda il capitolo dei contratti da rinnovare. Dal report dei cronisti specializzati due sono stati già fatti, devono solo attendere il tempo propizio per annunciarli e riguardano Reijnders -che è da considerare uno degli acquisti riuscitissimi degli ultimi due anni- e Pulisic -forse l’autentica rivelazione quanto a rendimento-. Restano in bilico, tra accelerazioni e frenate che si rincorrono ormai dall’estate scorsa, quelli di Maignan e Theo Hernandez. Qui sul punto vorrei fare la seguente riflessione. Leggo da qualche parte: è il caso di lasciar perdere… Penso invece che sia utile, per il Milan, esattamente il contrario. E cioè procedere comunque, e celermente, in vista della conclusione della stagione, a raggiungere l’accordo per due motivi fondamentali. Il primo è di elementare natura psicologica: significa far sapere e capire ai due francesi che la fiducia del club non è venuta meno nonostante le prestazioni recenti siano scadute in modo verticale. Il secondo motivo è economico: un conto è negoziare eventualmente la cessione con un contratto lungo e un conto invece è trattare con chi sa che tra un anno uno dei due si libera a zero! Non è molto complicato da comprendere, via.

La seconda questione da affrontare è quella relativa alla scelta del ds. Da qualche settimana circolano un po’ di candidati, alcuni autentici, altri sospinti dai soliti agenti che puntano ad avere un puntello dentro il club come il Milan per piazzare qualcuno dei propri assistiti. Non so e non voglio sapere quale sia l’orientamento di Ibrahimovic in materia. So soltanto che questo è il tempo delle scelte e non tra un mese o peggio ancora a luglio quando ormai il mercato è giunto nella fase conclusiva. Che si faccia e si faccia in modo tale da immetterlo nella governance rossonera con la possibilità di studiare oltre che la cifra tecnica e le caratteristiche dei calciatori attuali, anche i loro comportamenti, argomento questo considerato da sempre a casa Milan fondamentale per una scelta o per una dismissione (la famosa frase di Arrigo Sacchi: “Sceglievo la testa dei calciatori perché poi i piedi potevo accomodarli!”).

Dedicato a SC- Affido all’intelligenza di Sergio Conceiçao la seguente riflessione. Se capita che a Zagabria Gabbia si impappini e Musah si faccia espellere (a proposito: col Bologna è diffidato!), se a Rotterdam commette uno sfondone Maignan, se col Feyenoord tocca a Theo Hernandez e a Torino sbagliano il portiere prima e addirittura Pulisic dal dischetto poi, vuol dire probabilmente solo una cosa: questa squadra entra in campo insicura e per niente serena. Di qui il quesito: può fare qualcosa l’allenatore per dare un po’ di serenità e di equilibrio emotivo al gruppo? Aspetto Bologna per capire se SC ha letto il mio intervento.