Santiago e 3 punti. Per il gioco, ripassare. Disastro Milan Futuro...

vedi letture

Benissimo i 3 punti, anzi fondamentali: 2 recuperati alla Lazio e possibilità di accorciare oggi anche sulla Juventus che stasera se la vedrà con l'Inter.

Bellissimo il gol: dal tocco sotto di Jimenez (grande ingresso), all'assist di Leao, per niente banale (il portoghese alla fine risulta sempre decisivo).

E poi c'è Santiago Gimenez, che si conferma 9 vero: a segno in entrambe le gare di campionato, sembra essere l'attaccante che serviva al Milan da una vita. Impatto clamoroso. Tra l'altro senza tanti rifornimenti, aveva fatto anche un altro gol, poi annullato.

Per il resto c'è poco, se non un Joao Felix che con 62 palloni toccati dimostra di non essere entrato in punta di piedi nel gioco del Milan e di voler provare a prendersi sulle spalle la squadra.

Sul gioco c'è ancora il cartello 'Chi l'ha visto?'. Per l'ennesima volta cambi all'intervallo. Tradotto: sbagliate le valutazioni iniziali. Ogni tanto sarebbe giusto mettere il meglio all'inizio e non dover sempre rincorrere. Adesso testa alla Champions League e alla gara di martedì che il Milan non può sbagliare. Poi Torino e Bologna in Campionato per sistemare definitivamente la classifica.

Chiusura sul Milan Futuro. L'ennesima sconfitta, quella di ieri contro la Pianese, è un'ulteriore botta su classifica e morale. Progetto che sulla carta era davvero affascinante, ma che sul campo sta evidenziando tutti i limiti di chi ci ha messo mano. Kirowski su tutti. Quali conoscenze poteva avere un dirigente proveniente dalla MLS americana di una categoria così complicata anche per gli italiani più navigati?! Ecco, nessuna. E i nodi, purtroppo, vengono tutti al pettine...

Servirebbe anche qualche riflessione su Camarda: bloccato il suo trasferimento al Monza, forse sarebbe il caso di farlo tornare nel Milan Futuro, altrimenti rischia di non vedere più il campo.