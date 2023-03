Smascheriamo tutte le “bufale” su San Siro. Chi guida palazzo Marino Sala o Monguzzi? Appello a Cardinale: punti su Sesto San Giovanni

MilanNews.it

Nuovo stadio del Milan a Milano: rubrica monografica sull’argomento. Visto che attira l’attenzione di lettori del sito e non solo, è bene approfondire la materia in modo da renderla comprensibile anche a chi non mastica di stadi italiani e stranieri. La questione contiene una serie di dichiarazioni stravaganti. Cominciamo dall’area in questione, chiamata “La Maura”. Negli ultimi giorni da sito destinato a ippodromo è diventato un immaginario bosco orizzontale da proteggere e di polmone del quartiere mentre le fotografie dall’alto (su Twitter ne ha pubblicata una Alessandro Giudice, ndr) certificano che si tratta di una specie di landa desolata. Fanno sorridere anche le interviste ad alcune signore che hanno partecipato alla manifestazione “catena umana La Maura” sostenendo che il loro dispiacere non era legato ai temi dell’ecologia o alla difesa del verde bensì a un semplice fastidio personale, “verrebbero a parcheggiare sotto casa!” hanno ripetuto. La domanda a questo punto è inevitabile: Milano, capitale del fare, può farsi condizionare da questo tipo di reazione? Risposta scontata: assolutamente no!

Veniamo alle proposte alternative. Dice Monguzzi, semplice consigliere comunale che parla come se fosse il podestà di Milano: “Inter e Milan pensino a ristrutturare San Siro”. Ora qui le obiezioni sono diverse. La prima: il proprietario di San Siro è il comune di Milano, tocca al proprietario pagarsi la ristrutturazione e non agli affittuari che già pagano una ricca cifra annuale; la seconda: impossibile giocare a San Siro con un cantiere aperto visto che i 70/75 mila presenti ogni domenica non avrebbero agevole accesso e se mai ci fosse qualche incosciente disposto a firmare autorizzazioni come dovrebbero entrare, col caschetto o senza?; la terza: lo studio del Politecnico di Milano del quale parla Monguzzi si smonta da solo per i motivi di cui sopra; 4) a Madrid il Santiago Bernabeu (proprietà del Real Madrid) è stato ristrutturato e riformulato a zero emissioni grazie alla pandemia durante la quale il Real ha giocato presso il centro di allenamento che si trova alla periferia di Madrid.