Società, allenatore, squadra, mercato, classifica, ancora lo stadio: la fredda cronaca che allontana i tifosi

vedi letture

Quarta giornata di campionato e già siamo alle sliding doors: credo che nemmeno il più critico, pessimista e sfiduciato dei tifosi potesse pronosticare un inizio così avvilente (per usare un eufemismo). Sono sicurissimo invece che molti commenteranno il contrario: “Io lo sapevo, io lo avevo detto, era assolutamente prevedibile”.

In effetti è questa la summa dello scetticismo disarmato che accompagna gran parte della tifoseria rossonera, in una china negativa iniziata a inizio 2023 con quella sequenza allucinante di goleade, derby persi, sbandamenti senza raddrizzamenti che hanno cancellato senza gloria persino una semifinale di Champions e un secondo posto. Troppe batoste nel frattempo hanno infatti annientato l’entusiasmo per lo scudetto. Troppe disillusioni, con in mezzo l’ennesimo passaggio di proprietà che ha azzerato, dopo i vertici dirigenziali, anche quello tecnico. Dalla scelta di Fonseca allenatore si sono misurati progetto e ambizioni poco convincenti, un mercato mirato nei 3 posti chiave ha finito con l’essere comunque insoddisfacente e criticato per l’operazione Kalulu, per Emerson Royal e infine (persino) per lo scambio Abraham-Saelemakers che - fatto in luglio - sarebbe stato accolto come un colpaccio.

Il precampionato è stato fuorviante, rispetto alla sensazione di un piacevole cambio di rotta nella tournée americana: al di là dei risultati effimeri, pareva identificarsi un’identità di squadra e un’organizzazione diverse e più efficaci. Miraggi dissolti al cospetto di Torino, Parma e Lazio.

Oltre al disastro nel confronto punti/classifica dopo 3 giornate, si sommano l’infortunio a lungo termine di Bennacer, quello iniziale di Morata, i processi a Leao e Theo, la scarsa abnegazione della squadra, ruolo e atteggiamento di Ibrahimovic, l’apatia verso il primo appuntamento Champions con il Liverpool, adesso persino la questione nuovo (o vecchio…) stadio che sembrava invece il caposaldo della missione RedBird. Buio.

Questa la fredda cronaca, il rapporto Pelikan per descrivere ai marziani sbarcati sulla terra cosa sta succedendo al Milan. Cronaca, rapporto che consegno a proprietà, tecnico e squadra: sta a voi scrivere i prossimi capitoli, cambiare la storia, ricostruire e restaurare la nostra passione.