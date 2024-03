Tafazzi out. Da Candreva a Pulisic. Risultati invertiti

Le parole del pre e del post partita dimostrano una e una cosa sola soltanto. Che la proprietà rossonera è molto diretta, molto esigente e molto ambiziosa e che dal punto di vista umano abbiamo una guida tecnica impeccabile e rispettosa, che sa accettare le pressioni e declinarle a favore dello spirito di gruppo in simbiosi con la squadra. E piccola aggiunta: viste le narrazioni fantasiose che ci fanno arrivare addosso dall'esterno, ad esempio sullo stadio (scrivevo qui sabato scorso che sono successe cose solo a San Donato e che a Rozzano non è successo e non succederà nulla, come la settimana ha poi confermato), cerchiamo almeno dall'interno di non farci del male gratis tra tifosi e di non tafazzarci da soli tra tifosi. Detesto gli out, ma i tafazzi anche sì...

Piccolo antefatto. A Salerno, nella gara pre-natalizia sull'1-1 si era fatto male Dia, infortunio muscolare. Il Milan si è fermato e non ha proseguito l'azione. Dieci minuti dopo l'ìnfortunio muscolare è stato di Tomori (tornato in campo solo ieri sera, bentornato Fik), ma la Salernitana ha proseguito l'azione segnando con Candreva, mentre Maignan stava ancora protestando. Quando lo feci notare, mi è stato detto di stare zitto e pensare al Milan in crisi. La stessa cosa sono costretto, obtorto collo, a dire a questo punto sull'episodio che ha lasciato la Lazio in 10 con Pulisic che ha proseguito l'azione. La Lazio reclama un rigore perchè considera che Maignan abbia travolto Castellanos e che non sia un normale contatto di gioco? Replico molto semplicemente: al Milan sono stati fischiati 11 rigori contro in questa stagione, se c'era da fischiare anche quello di Maignan ce lo fischiavano. Tranquilli.

Veniamo al campo. Temevo molto Sarri per questa partita, il suo reticolo, le posizioni trasmesse ai suoi giocatori sul nostro possesso palla e infatti per tutto il primo tempo siamo andati abbastanza a sbattere. Lo stesso primo tempo di Monza, senza episodi negativi. Poi il Milan è sceso in campo meglio nel secondo tempo e già prima dell'espulsione di Luca Pellegrini sembrava in grado di vivere la partita con guizzi e ritmi diversi e più efficaci. Diciamoci la verità: i risultati giusti sarebbe stati vittoria con l'Atalanta e pareggio a Roma con la Lazio. E' accaduto il contrario e come ci siamo dovuto tenere quel pareggio là, ci teniamo questa vittoria qua. A Roma altro gol pesante arrivato dal mercato. Rejinders e Okafor sono entrati molto bene. Ormai Tijji nel nostro 4-1-4-1 è alternativo a Bennacer, anche se mi resta la sensazione che Adli riesca a giocare più sostanzioso e di personalità in casa che in trasferta.