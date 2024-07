Tre accordi raggiunti: ora gli affondi con i club. La prima settimana di Fonseca: curiosità e retroscena

Inizia oggi la settimana nella quale, finalmente, il mercato del Milan dovrebbe prendere il via con i primi movimenti in entrata. Quello più imminente, a livelli di tempistiche, è Alvaro Morata che sottoscriverà un contratto da quattro anni più uno per un ingaggio che si aggira sui 5 milioni netti all’anno. L’attaccante spagnolo, che ha una clausola da 13 milioni, è il prescelto per prendere in eredità il posto e la 9 di Olivier Giroud e dentro lo spogliatoio potrà essere una figura estremamente importante. Aveva chiesto tranquillità fino alla fine dell’Europeo e l’ha avuta, ma ha anche dato mandato ai suoi agenti di lavorare per lui e di trovargli la miglior soluzione possibile. Il Milan si è mosso non appena ha capito che per Joshua Zirkzee si era finiti in un vicolo cieco e così, ad un anno di distanza dai primi approcci, eccoci pronti per il suo sbarco a Milano. Un profilo, quello di Morata, che ritengo sia stato molto sottovalutato nel corso degli anni perché “segna poco”, ma è quel tipo di giocatore che Fonseca ha disegnato in conferenza, ovvero uno bravo tecnicamente e in grado di saper giocare in un fazzoletto di campo molto stretto.

Ma la dirigenza non si fermerà a Morata. Il secondo attaccante, con doti diverse dallo spagnolo, è nei piani strategici e – ad oggi – è un duello tra Tammy Abraham della Roma e Niclas Fullkrug del Borussia Dortmund. Per il primo la Roma sembra – secondo alcune correnti di pensiero – che voglia toglierselo di mezzo e vuole provare a farci cassa. Dall’altro si narra di un contatto del Milan con i giallorossi per l’inglese. Ciò che conta è che Abraham vede molto di buon occhio la destinazione Milan, ma andranno trovare le giuste connessioni anche se la Roma pare voglia solo cash mentre non sarebbe interessata – ad oggi – a contropartite tecniche. Fullkrug, invece, è il profilo che scalda di più i tifosi in base al sondaggio che abbiamo fatto sul nostro profilo Instagram. Il tedesco è nella lista rossonera e potrebbe spingere per andare via nel caso in cui il Borussia Dortmund dovesse perfezionare l’arrivo di Guirassy, al momento congelato a causa di ulteriori controlli specialistici. I contatti ci sono stati con il suo entourage e il giocatore ha dato segnali di apertura. Insomma, il Milan lavora per avere tre giocatori in grado di poter svolgere il ruolo di prima punta.

C’è l’accordo con Youssouf Fofana e anche con Pavlovic e questa settimana sarà importante per limare le differenze con Monaco (che ha poco margine di trattativa visto che il ragazzo non rinnoverà) e Red Bull Salisburgo.

Milanello è stata blindata ulteriormente con l’installazione dei teloni oscuranti sui campi esterni. Una scelta discutibile, visto che nessuno mai si è azzardato a violare le regole non scritte della convivenza vicino al luogo sacro del lavoro della squadra. Ma qualcosa l’abbiamo scoperta lo stesso su come stanno andando gli allenamenti di Fonseca. In primis c’è una grande attenzione alla tecnica, in tutte le sue sfaccettature. C’è un lavoro ad alta intensità, ma le prime differenze sul lato fisico si inizieranno a vedere da questa settimana visto che ci sono in programma ben quattro sedute doppie che aumenteranno i carichi di lavoro sulle gambe dei giocatori. Intensità, precisione, cura dei dettagli come la postura del corpo e consapevolezza sono altri dati interessanti che sono emersi in questa prima settimana di lavoro. Da oggi si alzano i ritmi, in attesa che il mercato faccio il suo corso.